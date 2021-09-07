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【ET開市直擊】港股重上二萬六 尋找潛力概念股

股市 07:15 2021/09/07

分享：

港股上日造好，恒指重返二萬六千點之上，隔晚夜期亦表現微升，利好港股今早開市氣氛，之後走勢如何？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，尋找投資機會。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問，或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET「財經台」

重溫上日《ET開市直擊》按此--》港股重上二萬六 尋找潛力概念股

00：00 - 港股市況速報　恒指重返二萬六
02：02 - 資金流入基建股
02：24 - 水泥股海螺水泥  （00914）  、潤泥  （01313）  造好
04：56 - 鋼材股高位見有壓力：中國鋁業  （02600）  
06：06 - 基建工程股有景：中聯重科  （01157）  、濰柴動力  （02338）  、 中國中鐵  （00390）  
08：57 - 電力股高位回調：華能國電  （00902）  
10：45 - 垃圾發電股異動：光大環境  （00257）  
11：30 - 汽車股比亞迪  （01211）  留意會否上破300元
13：00 - 醫藥股藥明巨諾  （02126）  新藥獲批　宜獲利離場
14：25 - 股票推介：蒙牛  （02319）  值得留意
16：12 - 港股收市市況速報及後市走勢分析
18：40 - 股票分析：東岳  （00189）  短綫走勢如何
22：06 - 股票分析：中國建築  （03311）  買賣策略
23：02 - 股票分析：四環醫藥  （00460）  前景點睇
24：58 - 股票分析：中國恒大  （03333）  有貨怎麼辦
27：54 - 股票分析：港交所  （00388）  前景點睇
30：23 - 股票分析：新創建  （00659）  前景點睇
32：15 - 股票分析：恒隆地產  （00101）  前景點睇
34：31 - 股票分析：新鴻基地產  （0016）  前景點睇

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