【ET開市直擊】港股重上二萬六 尋找潛力概念股

港股上日造好，恒指重返二萬六千點之上，隔晚夜期亦表現微升，利好港股今早開市氣氛，之後走勢如何？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，尋找投資機會。

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重溫上日《ET開市直擊》按此--》港股重上二萬六 尋找潛力概念股

00：00 - 港股市況速報 恒指重返二萬六

02：02 - 資金流入基建股

02：24 - 水泥股海螺水泥 （00914） 、潤泥 （01313） 造好

04：56 - 鋼材股高位見有壓力：中國鋁業 （02600）

06：06 - 基建工程股有景：中聯重科 （01157） 、濰柴動力 （02338） 、 中國中鐵 （00390）

08：57 - 電力股高位回調：華能國電 （00902）

10：45 - 垃圾發電股異動：光大環境 （00257）

11：30 - 汽車股比亞迪 （01211） 留意會否上破300元

13：00 - 醫藥股藥明巨諾 （02126） 新藥獲批 宜獲利離場

14：25 - 股票推介：蒙牛 （02319） 值得留意

16：12 - 港股收市市況速報及後市走勢分析

18：40 - 股票分析：東岳 （00189） 短綫走勢如何

22：06 - 股票分析：中國建築 （03311） 買賣策略

23：02 - 股票分析：四環醫藥 （00460） 前景點睇

24：58 - 股票分析：中國恒大 （03333） 有貨怎麼辦

27：54 - 股票分析：港交所 （00388） 前景點睇

30：23 - 股票分析：新創建 （00659） 前景點睇

32：15 - 股票分析：恒隆地產 （00101） 前景點睇

34：31 - 股票分析：新鴻基地產 （0016） 前景點睇