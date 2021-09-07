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【賞你住】第二輪「賞你住」今起接受預訂　打完針消費滿800元享酒店500元住宿折扣 邊間酒店唔使錢可以住到?

理財智慧 07:00 2021/09/07

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暑假完畢，香港旅遊發展局又聯同酒店業界推優惠，鼓勵更多人接種疫苗。


香港旅遊發展局推出新一輪「賞你住」活動，凡年滿18歲，並已完成接種一劑新冠疫苗的市民，可以於本周二（7日）早上9時起，於合資格實體零售或實體餐飲商戶消費滿800元，即可享500元本地酒店住宿折扣優惠。

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新一輪「賞你住」的名額共有2萬個，是次參與活動的酒店名單共有146間，包括20間新加入的酒店。


換領方法：

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市民由2021年8月16日起，於合資格香港實體零售*及／或實體餐飲#商戶消費滿800元，儲起收據正本並於入住酒店前提交收據，一人憑最多兩張機印收據可享用一次住宿折扣優惠，而同一訂單只可使用一次折扣優惠。經酒店確認預訂成功後，即可享500元的本地酒店住宿折扣優惠。名額有限、先到先得。

新一輪「賞你住」酒店名單：

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合資格人士可在9月7日起預訂明日至11月2日的酒店住宿計畫，最遲於10月31日登記入住。若以電郵預訂，標題需要註明「HKstay」；如以酒店系統預訂則輸入「HKstay」。


有部分參與計畫的酒店特別推出限定優惠，如香港麗悅酒店推出「機」密禮遇住宿計劃，客人有機會以「零房價」預訂，住宿折扣優惠適用於2021年9月7日至11月2日期間入住(最後登記入住日子為10月31日)、預訂淨價最少為每晚港幣500元或以上 (最多連續兩晚)的過夜住宿計劃 (無不適用日期，但指定日子需加附加費)，該酒店部份房間於星期日至四入住，如用以上「賞你住」500元折扣，變相可以免費住暫一晚。酒店指，以上500元住宿折扣優惠數量有限，先到先得。

【政府工略】康文署請高級傳訊主任 月薪6萬元 入職條件一覽，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

疫苗 香港經濟日報 住宿 餐飲 零售 酒店

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