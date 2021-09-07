【開市9點半】騰訊月中推英雄聯盟手遊　昨再回購20萬股累涉10億　比亞迪8月新能源車銷量大增3倍

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【美股期貨】歐股上揚、德股升1% 道指期貨漲63點 納期升0.3%（不斷更新）
（1）騰訊 （00700） 《英雄聯盟》手遊版將於9月15日推出，昨升3.5%，收報505元，是7月24日推出教育「雙減」政策引發新一輪監管跌市以來，首次收高於500元。騰訊昨日再度回購20萬股，涉資1億元，自8月19日以來，累計回購金額已達約10億元。另據內媒報道，騰訊正申請註冊「WECHAT CLOUD」商標，預計是為推微信雲存儲鋪路。
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即睇開市9點半重點：
（2）比亞迪 （01211） 8月共售出61,409輛新能源汽車，較去年同期升3.02倍，增速為中資車企前列分子。
（3）多間中資車企將自家品牌出海歐洲，除長城汽車 （02333） 之外還有誰？
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（4）吉利汽車 （00175） 聘請Bentley前品牌設計總監，是否代表未來走高端化？
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（5）幾內亞政變，帶動鋁價及相關股票上升。
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（6）今年內地降準幾乎已是市場共識。
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（7）京東 （09618） 高層有人事變動，但劉強東仍會把更多時間投入到長期戰略設計。
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（8）虛銀在港燒錢，未來會否取得成果？
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（9）內地肺病醫療公司堃博生物（Broncus）由清池資本領投、其他投資者包括百度資本、信銀投資、德弘資本、啟明創投。
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半