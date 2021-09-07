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【開市9點半】騰訊月中推英雄聯盟手遊　昨再回購20萬股累涉10億　比亞迪8月新能源車銷量大增3倍

股市 06:45 2021/09/07

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（1）騰訊 （00700） 《英雄聯盟》手遊版將於9月15日推出，昨升3.5%，收報505元，是7月24日推出教育「雙減」政策引發新一輪監管跌市以來，首次收高於500元。騰訊昨日再度回購20萬股，涉資1億元，自8月19日以來，累計回購金額已達約10億元。另據內媒報道，騰訊正申請註冊「WECHAT CLOUD」商標，預計是為推微信雲存儲鋪路。

【騰訊股價】英雄聯盟手遊內地月中推出　花旗料首發有強勁表現、維持騰訊「買入」評級

【騰訊回購】騰訊斥1億回購20萬股　一文看清近期騰訊回購動作

【騰訊股價】騰訊申請註冊「WECHAT CLOUD」商標　或為推微信雲存儲鋪路

即睇開市9點半重點：

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（2）比亞迪 （01211） 8月共售出61,409輛新能源汽車，較去年同期升3.02倍，增速為中資車企前列分子。

【電動車】比亞迪8月汽車銷量按年增86%

（3）多間中資車企將自家品牌出海歐洲，除長城汽車  （02333） 之外還有誰？

【電動車】長汽：明年出口電動車、混能車WEY Coffee01往歐洲　中資車企攻歐成風

（4）吉利汽車  （00175） 聘請Bentley前品牌設計總監，是否代表未來走高端化？

【吉利175】吉利聘請Bentley前品牌設計總監　出任吉利全球設計副總裁

（5）幾內亞政變，帶動鋁價及相關股票上升。

【鋁價飈升】幾內亞政變　LME期鋁升至十年高、俄鋁全日颷15%

（6）今年內地降準幾乎已是市場共識。

【中國經濟】瑞銀料中國第三季GDP按年增長放緩至5.8%　年內或再降准

（7）京東  （09618）  高層有人事變動，但劉強東仍會把更多時間投入到長期戰略設計。

【京東9618】劉強東減少日常營運職務　京東委任新總裁徐雷、京東全日轉升1%（附短片）

（8）虛銀在港燒錢，未來會否取得成果？

【虛擬銀行】富融銀行上半年虧損擴大43%至1.8億元　年中再獲注資5.75億元

（9）內地肺病醫療公司堃博生物（Broncus）由清池資本領投、其他投資者包括百度資本、信銀投資、德弘資本、啟明創投。

【新股IPO】堃博醫療已通過上市聆訊　據報集資約23億元

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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