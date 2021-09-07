【疫下商機】精品咖啡有市場　港人願意付高價飲有質素咖啡

▲ 「愛啡之人」增加，帶動整個行業的需求。（資料圖片）

咖啡店愈開愈多，有不少從未喝咖啡的人亦在疫情下，嘗試不同種類的咖啡。「愛啡之人」增加，帶動整個行業的需求。

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咖啡店CAFE REVOL在2016年成立，今年2月更進駐灣仔開設新分店。創辦人林志雄透露，新分店的生意略遜於預期，因比鄰亦有咖啡店新開張，帶來直接競爭。同時，灣仔店的外賣比例較預期低，故短期內將會增加堂食座位至20多，盼改善營運。

市面上咖啡店愈開愈多，林志雄認為是精品咖啡文化普及的必經階段。疫情下港人無法外遊，刺激咖啡店需求；租金回落，亦令咖啡師開店的門檻降低。兩者互相影響之外，不懂咖啡的人亦會更願意去接觸不同類型的咖啡，隨之學懂品嘗咖啡好壞。「他們願意花的錢會增加，甚至見到市面上部部分咖啡價格過高，但他們亦不會考慮太多，認為一場來到亦會嘗試。」

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CoCo Espresso業務發展經理Issac亦指，近年咖啡店數量增加，商業區亦幾乎飽和。相反，民生區仍有發展潛力，品牌亦計劃年內將會在民生區開店。他又意留到，近年多了顧客嘗試不同風味的手沖咖啡， 講求咖啡質素，自家烘焙咖啡豆的需求亦因而錄得2至3成增長。

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記者：葉泳珊