  • 32°C
香港時間 : 2021907日 (二) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下商機】精品咖啡有市場　港人願意付高價飲有質素咖啡

商業 12:30 2021/09/07

分享：

「愛啡之人」增加，帶動整個行業的需求。（資料圖片）

咖啡店愈開愈多，有不少從未喝咖啡的人亦在疫情下，嘗試不同種類的咖啡。「愛啡之人」增加，帶動整個行業的需求。

【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？​​​​​​

咖啡店CAFE REVOL在2016年成立，今年2月更進駐灣仔開設新分店。創辦人林志雄透露，新分店的生意略遜於預期，因比鄰亦有咖啡店新開張，帶來直接競爭。同時，灣仔店的外賣比例較預期低，故短期內將會增加堂食座位至20多，盼改善營運。

市面上咖啡店愈開愈多，林志雄認為是精品咖啡文化普及的必經階段。疫情下港人無法外遊，刺激咖啡店需求；租金回落，亦令咖啡師開店的門檻降低。兩者互相影響之外，不懂咖啡的人亦會更願意去接觸不同類型的咖啡，隨之學懂品嘗咖啡好壞。「他們願意花的錢會增加，甚至見到市面上部部分咖啡價格過高，但他們亦不會考慮太多，認為一場來到亦會嘗試。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

CoCo Espresso業務發展經理Issac亦指，近年咖啡店數量增加，商業區亦幾乎飽和。相反，民生區仍有發展潛力，品牌亦計劃年內將會在民生區開店。他又意留到，近年多了顧客嘗試不同風味的手沖咖啡， 講求咖啡質素，自家烘焙咖啡豆的需求亦因而錄得2至3成增長。

【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業

【疫下商機】過江龍餐廳疫下攻港　惟營業額距離目標仍差10%至15%

記者：葉泳珊

相關文章

【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？
今日
【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
2021/09/06
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
【疫市招聘】英國勞動力嚴重短缺　工會倡放寬移民政策
2021/09/06
【疫市招聘】英國勞動力嚴重短缺　工會倡放寬移民政策
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年
2021/09/06
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年

你可能感興趣

【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？
今日 11:00
【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
16:07 2021/09/06
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
【疫市招聘】英國勞動力嚴重短缺　工會倡放寬移民政策
17:33 2021/09/06
【疫市招聘】英國勞動力嚴重短缺　工會倡放寬移民政策
外賣 疫情 品牌 文娛藝術 咖啡 灣仔 Cafe

下一篇文章

【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【尚氣】《尚氣》周末全球錄近10億票房　惟中國上映仍無期
【尚氣】《尚氣》周末全球錄近10億票房　惟中國上映仍無期
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
Nespresso下月辦Gourmet Weeks　夥餐廳主廚推咖啡入饌料理
Nespresso下月辦Gourmet Weeks　夥餐廳主廚推咖啡入饌料理
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
【喜茶】喜茶錯將道具茶賣顧客　卻答不到道具製造成份
【喜茶】喜茶錯將道具茶賣顧客　卻答不到道具製造成份
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）