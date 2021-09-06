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【互聯互通】中證監易會滿：續拓寬滬深滿通標的範圍　在中概股監管及跨境審計等領域與相關方合作

股市 22:19 2021/09/06

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易會滿指，全球主要市場在經歷了去年初的劇烈震盪後，都恢復並保持良好的運行態勢

中國證監會主席易會滿表示，資本市場的製度型雙向開放是中國堅定不移改革開放的一個縮影，中國證監會正按照國家新一輪高水平對外開放的統一部署，正研究推出進一步擴大開放的相關舉措，包括繼續拓寬「滬深港通」標的範圍，拓展和優化「滬倫通」制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給，推動建立境外從業人員資質認證機制。

按此--》「碳中和」概念股知多啲　受惠股份逐隻數

研究推出進一步擴大開放的相關舉措

易會滿指，全球主要市場在經歷了去年初的劇烈震盪後，都恢復並保持良好的運行態勢，主要股指基本恢復或超過了疫情前水平，而資本市場平穩運行，本身就是對經濟恢復增長的重大貢獻面對疫情衝擊和影響，目前中國資本市場改革開放的步伐沒有放緩，反而進一步加快，將研究推出進一步擴大開放的相關舉措。

方星海指要完善企業境外上市監管制度【下一頁】

他認為，各國各地區的監管機構需共同推動解決合作中面臨的各種難題，中國證監會將堅持相互尊重、有效溝通、互利共贏的原則，在中概股監管、跨境審計監管與執法合作等領域，同相關方開展務實合作。

「世界主要的金融中心也都是資本市場比較發達的區域，承擔著匯集全球資金、配置全球資源的樞紐功能，理應為全球投資者服務，為跨境投融資提供便利，不應成為所在地政府打壓制裁他國的平台和工具。」

SPAC對傳統的IPO模式形成了顛覆性挑戰

易會滿表示，近年SPAC（特殊目的收購公司）易會滿指，部分境外市場通過SPAC模式的上市融資活動大幅增加，還出現了直接上市等新型上市方式，這對傳統的IPO模式形成了顛覆性挑戰。在成熟市場，量化交易、高頻交易比較普遍，在增強市場流動性、提升定價效率的同時，也容易引發交易趨同、波動加劇、有違市場公平等問題。投資者的行為模式和市場影響跟過去已經大不相同，交易所對此是否有足夠的認知？

相關文章：【十四五】任志剛：中國不久後將成最大經濟體、應放心發展人民幣　提議大灣區試行「五通策略」（附全文）

相關文章：【十四五規劃】陳茂波：續擴大與內地互聯互通　促人民幣國際化、內地企業國際融資

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