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【騰訊回購】騰訊斥1億回購20萬股　一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）

股市 22:12 2021/09/06

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騰訊自8月19日啟動回購　一文看清近期騰訊回購動作

騰訊 （00700） 公布，周一（6日）回購20萬股，每股價格介乎488.8元至506.5元，涉資約1億元。騰訊自於8月19日起啟動回購，年內至今，騰訊已回購216.26萬股，涉資約10億元。騰訊全日升3.5%，收報505元，成交額約134億元。

騰訊近期回購動作
日期 回購股數（股） 每股價格（元） 涉及金額（元）
06/09/2021 20萬 488.8-506.5 1億
03/09/2021 21萬 482-496.6 1億
02/09/2021 21萬 493.2-498.4 1億
01/09/2021 21萬 477.8-494.4 1億
31/08/2021 22萬 447.4-477 1億
30/08/2021 22萬 458.2-465.2 1億
27/08/2021 22萬 462.6-478.2 1億
24/08/2021 2.26萬 450.6-451.6 1020萬
23/08/2021 23萬 432-443.8 1億
20/08/2021 24萬 412.6-432.4 1億 
19/08/2021 18萬 419.4-435.2 7696.5萬

翻查資料，騰訊曾在2019年8月28日至10月11日間多次出手回購，為期個半月，期間以每股作價由312.4元至351元不等，回購約348.6萬股。

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