【騰訊回購】騰訊斥1億回購20萬股　一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）

上一篇文章
【互聯互通】中證監易會滿：續拓寬滬深滿通標的範圍 在中概股監管及跨境審計等領域與相關方合作
騰訊 （00700） 公布，周一（6日）回購20萬股，每股價格介乎488.8元至506.5元，涉資約1億元。騰訊自於8月19日起啟動回購，年內至今，騰訊已回購216.26萬股，涉資約10億元。騰訊全日升3.5%，收報505元，成交額約134億元。
|騰訊近期回購動作
|日期
|回購股數（股）
|每股價格（元）
|涉及金額（元）
|06/09/2021
|20萬
|488.8-506.5
|1億
|03/09/2021
|21萬
|482-496.6
|1億
|02/09/2021
|21萬
|493.2-498.4
|1億
|01/09/2021
|21萬
|477.8-494.4
|1億
|31/08/2021
|22萬
|447.4-477
|1億
|30/08/2021
|22萬
|458.2-465.2
|1億
|27/08/2021
|22萬
|462.6-478.2
|1億
|24/08/2021
|2.26萬
|450.6-451.6
|1020萬
|23/08/2021
|23萬
|432-443.8
|1億
|20/08/2021
|24萬
|412.6-432.4
|1億
|19/08/2021
|18萬
|419.4-435.2
|7696.5萬
翻查資料，騰訊曾在2019年8月28日至10月11日間多次出手回購，為期個半月，期間以每股作價由312.4元至351元不等，回購約348.6萬股。
【騰訊股價】騰訊申請註冊「WECHAT CLOUD」商標 或為推微信雲存儲鋪路
【騰訊股價】英雄聯盟手遊內地月中推出 花旗料首發有強勁表現、維持騰訊「買入」評級