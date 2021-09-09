【騰訊回購】騰訊斥逾1億回購21萬股　一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）

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騰訊 （00700） 自8月19日起啟動回購，據騰訊通告顯示，騰訊周四（9日）回購21萬股，每股介乎480.2元至497.4元，涉資約1.03億元。年內至今，騰訊已回購244.18萬股，涉資約11.4億元。
|騰訊近期回購動作
|日期
|回購股數（股）
|每股價格（元）
|涉及金額（元）
|09/09/2021
|21萬
|480.2-497.4
|1.03億
|07/09/2021
|6.92萬
|510-516
|3557.8萬
|06/09/2021
|20萬
|488.8-506.5
|1億
|03/09/2021
|21萬
|482-496.6
|1億
|02/09/2021
|21萬
|493.2-498.4
|1億
|01/09/2021
|21萬
|477.8-494.4
|1億
|31/08/2021
|22萬
|447.4-477
|1億
|30/08/2021
|22萬
|458.2-465.2
|1億
|27/08/2021
|22萬
|462.6-478.2
|1億
|24/08/2021
|2.26萬
|450.6-451.6
|1020萬
|23/08/2021
|23萬
|432-443.8
|1億
|20/08/2021
|24萬
|412.6-432.4
|1億
|19/08/2021
|18萬
|419.4-435.2
|7696.5萬
翻查資料，騰訊曾在2019年8月28日至10月11日間多次出手回購，為期個半月，期間以每股作價由312.4元至351元不等，回購約348.6萬股。
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