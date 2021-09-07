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【疫下商機】咖啡店單靠打卡難生存　本地品牌如何迎戰？

商業 11:00 2021/09/07

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本地咖啡店雖然盛行盛市，但假日時咖啡店外仍不時見到人龍。（資料圖片）

本地咖啡店雖然盛行盛市，但假日時咖啡店外仍不時見到人龍。咖啡店愈來愈多，但咖啡愛好者亦持續增加。有市民表示，每月光顧咖啡店10次以上；亦有人每日買1至2杯咖啡。有咖啡店認為，「打卡裝修」已經是基本要求，現時食客更著重食物及飲品質素。

【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業

位於九龍城唐樓內的大和堂咖啡店，前身是藥材店，創辦人石浚鏗從親戚手中接手經營後，便轉型成咖啡店，盼宣揚香港情懷。他指，生意不太受疫情影響，最近除了假日爆滿外，平日生意亦有增長。「平日由每日萬多元生意額，最好時可升至2萬多元。」他估計是因屯馬線開通，帶動顧客增加，平均每人消費100多至200元左右。

石浚鏗續指，本地顧客在品嘗咖啡方面仍是有進步，不時亦有顧客向咖啡師了解不同產地的咖啡豆，飲用手沖咖啡的的客人增加1至2成。消費者對咖啡質素的要求提升，大和堂咖啡店除了希望藉品牌的歷史背景吸引顧客，亦因此引入海外烘焙、香港少見的咖啡豆，提升競爭力。同時亦從食物款式方面入手，推出以港式糖水為主題的甜品等。

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零售餐飲二合一　雙向帶動人流

另一咖啡店婆婆珈琲屋創辦人Abby認為，近年顧客講求環境、食物及飲品質素，缺少任何一塊亦難以長久生存。她不認為咖啡店市場飽和，反而是「百花齊放」的狀態。正正是因為需求持續，才會有新的咖啡店開業。只要品牌能有獨特的定位，就可以吸引顧客。同時，該店又同時售賣家品雜貨，零售、餐廳業務可互相帶動人流。

Abby又指，其婆婆珈琲屋開店至今8個月，生意比預期理想。面對市場競爭激烈，她將會推出新餐牌，有7成新的食物，希望可以維持新鮮感。同時又會與其他品牌合作，推出自家產業，希望可以令品牌的定位更全面。

【MIRROR X 麥當勞】Edan壓軸聯乘麥當勞 App 週年慶　30元珍寶早餐全日供應　首推脆薯板燒雞腿飽

【疫下商機】過江龍餐廳疫下攻港　惟營業額距離目標仍差10%至15%

記者：葉泳珊

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