【本地創科】科技園與深港科創公司簽署框架協議　共推大灣區創科

科技園公司與深圳深港科技創新合作區發展有限公司（深港科創公司），在深港兩地政府促成下，簽署框架協議，建設香港科學園深圳分園，促進大灣區創科的發展。香港科技園公司行政總裁黃克強表示：

憑藉香港作為粵港澳大灣區『引進來』和『走出去』的平台優勢，香港科學園深圳分園將在香港融入大灣區的發展方向中擔任策略性角色，協助初創企業及科技公司於這裡拓展業務。



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科技園公司將與深港科創公司合作，於深港科技創新合作區內發揮兩地優勢互補，實現「一區兩園」。香港科學園深圳分園將為日後進駐的企業，提供辦公室和實驗室等硬件配套，以及業務與技術支援；而在香港科學園深圳分園建設完成前，深港科創公司將於合作區內設立聯合辦公區並提供共享辦公空間，對於計劃在大灣區發展的初創企業、中小型企業及科技公司，更可快開展籌備工作、落戶深圳，開展業務。

香港基礎科研 配深圳先進的製造

香港科學園深圳分園內將開設多項服務，將持續培養新一代創科人才，吸引海內外人才和企業落戶合作區。

成立「大灣區創科飛躍學院」(InnoAcademy)，為兩地的創科人才提供包括資源中心、培訓樞紐以及交流平台等三個重要功能及服務；

設立「大灣區創科快線」(InnoExpress)，為兩地創科企業提供業務發展支援服務。

科技園公司期望，協助創科企業培育人才，結合香港的基礎科研優勢和對國際市場的吸引力，以及深圳的先進製造與科研成果轉化能力等，共同提升大灣區科技創新和產品的環球競爭力。



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責任編輯：梁巧恩