【渣打2888】渣打輸出港虛銀經驗　出資1.4億坡元星洲組合資數碼銀行

▲ 【渣打2888】渣打輸出港虛銀經驗 出資1.4億坡元組星洲合資數碼銀行

渣打集團 （02888） 宣布，渣打新加坡與BetaPlus就合資企業SC Bank Solutions訂立股東協議，雙方各自持有合資企業60%及40%股本，並同意分別出資1.44億坡元及9,600萬坡元，用作發展SC Bank Solutions業務。

SC Bank Solutions去年底獲新加坡金管局授予全面銀行牌照，將專注於提供數碼銀行服務，以配合新加坡促進經濟數碼化的努力。渣打集團表示，SC Bank Solutions是集團在亞洲的第二間持牌數碼銀行，首間是香港的虛擬銀行Mox Bank。

根據截至6月底止的未經審核賬目，SC Bank Solutions總資產7000萬坡元，稅前虧損4400萬坡元。

集團補充，在新加坡成立數碼化銀行屬集團整體數碼戰略的重要部分，即使預計短期內暫不會提供有意義的收益貢獻，惟有潛力在中期創造價值。

集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）今年8月在業績報告中表示，現時有能力將Mox平台輸出至其他市場，並因應當地情況作出調整。

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