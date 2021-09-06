▲ 【壹傳媒282】保安局發3點澄清 批壹傳媒董事惡意抹黑國安法

繼續停牌的壹傳媒 （00282） ，餘下4名包括葉一堅在內的董事會成員，周日（5日）集體辭任，同時發聲明指保安局引用《國安法》凍結集團銀行賬戶，導致公司被迫清盤。事隔一日，保安局發3點澄清回應壹傳媒董事聲明，重申執法部門是依法提控及執法，對壹傳媒董事作出誤導言論表示遺憾，形容是對《國安法》作出惡意抹黑。

壹傳媒全體董事辭任 聲明：國安法致公司被迫清盤、股份續停牌｜詳見【下一頁】

4名集體辭任的壹傳媒董事在聲明中指，保安局6月17日引用《國安法》凍結集團銀行賬戶，導致不能合法支付員工工資及基本業務費用，形容集團「即使有資產亦被禁止使用」，反映《國安法》可以在沒有法院介入的情況下，令公司被迫清盤。董事成員重申，有序的清盤程序方可維護各方利益。

壹傳媒質疑從未交代涉嫌違法文章 保安局：不向公眾披露屬一貫做法

保安局傍晚發出3點澄清，其中針對壹傳媒董事指港府從未表明《香港蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反《國安法》，並因此造成「恐懼氣氛」。保安局稱，有關檢控的控方案情，包括被指與控罪有關的行為、言論及涉案文章等，已經由控方向法庭提交的書面指控中清楚列出，並向被告人一方提交。

保安局續指，控方案情在案件的提訊階段只向被告人（包括其法律代表）披露，而不向公眾披露，是刑事案件的一貫做法，目的是確保日後審訊能夠公平進行。

保安局引壹傳媒4月提前還貸 佐證執法行動不致被迫清盤

另有關壹傳媒董事指集團銀行賬戶被當局以《國安法》凍結後，未能支付員工工資及基本業務費用，致公司有如被迫清盤。

保安局反指，壹傳媒曾披露截至今年3月底止仍有流動資金約5.2億元，又在今年4月提前向前主席及主要股東償還1.5億元貸款，「顯示並不存在執法行動導致該上市公司缺乏資金繼續營運而被迫清盤的情況」，又指有關貸款尚有相當長時間才到期，「令人不禁懷疑該筆還款是否有意圖欺騙公司債權人」。

但根據壹傳媒董事聲明，保安局是今年6月17日引用《國安法》凍結集團內子公司的銀行賬戶，並進一步指示，公司若將其在其他賬戶中的資金用於替這些業務支付其任何費用，即屬犯罪。在無法支付員工工資及支持基本營運的情況下，6月24日才決定停止出版《香港蘋果日報》及其數碼業務。

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