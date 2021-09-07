【樓市熱話】夫婦住新樓1房 活動範圍僅200呎 等於生仔夢碎？

近日有網民於網上討論區發文，指出其所居住的新樓一房單位只有二百多尺，而他們正考慮生小朋友，但認為空間不足，於是樓主詢問大家應換樓嗎？

樓主經歷:

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少指出樓主根本不應該考慮生小朋友，指「只有二百多尺，能養起小朋友嗎?」、「我家4房3廁都未知適不適合。」、「300尺都無卻想住3大1細?」，但有網民卻另有見解，指「樓主要預轉子母床，母和子睡下格，自己睡上格，工人則睡廳就可。」

另有網民向樓主建議，把單位放租，然後租一個較大的單位，實行對租或是進行樓換樓則可，事情總有方法解決。

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責任編輯：關海儀