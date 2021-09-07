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【樓市熱話】夫婦住新樓1房 活動範圍僅200呎 等於生仔夢碎？

理財智慧 17:26 2021/09/07

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近日有網民於網上討論區發文，指出其所居住的新樓一房單位只有二百多尺，而他們正考慮生小朋友，但認為空間不足，於是樓主詢問大家應換樓嗎？

樓主經歷:

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【樓市熱話】後生仔話樓價「離地」被狠批    網民列出7大原因  「佢哋就是憎人富貴」【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少指出樓主根本不應該考慮生小朋友，指「只有二百多尺，能養起小朋友嗎?」、「我家4房3廁都未知適不適合。」、「300尺都無卻想住3大1細?」，但有網民卻另有見解，指「樓主要預轉子母床，母和子睡下格，自己睡上格，工人則睡廳就可。」

另有網民向樓主建議，把單位放租，然後租一個較大的單位，實行對租或是進行樓換樓則可，事情總有方法解決。

 

同場加映:【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

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責任編輯：關海儀

 

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