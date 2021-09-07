【職場熱話】夜校同事需輪班工作 面對前途問題 轉工2揀1

近日有網民於網上討論區發文，指自己快要回夜校上學，目前有一份穩定工作，但同時又有另一份工作考慮，他坦言：「目前的工作本身預做1至3年，雖然很辛苦、人工很少，但前途相對較好。而另一份工作，雖然壓力不大，吸引我去轉工，惟擔心前途問題。」詢問網民意見。

按圖了解更多，樓主選擇的誘因：

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此貼文一出後，引來網民討論，有些人認為樓主既然回夜校上學，當然選擇輕鬆一點的工作。「返5天做輕鬆的工作會好一點。」、「如果上班的時候沒有東西可做，反而可做自己的東西，就選擇做輕鬆的工作。」

另有些人認為就行業發展而言，樓主應該選擇大公司，「大企業可以索取學費，不過你預讀完書，要在公司做幾年先放你走。」、「大公司的資歷或學到的東西能幫助你發展。」、「大公司轉小公司，容易過小公司轉大公司，上班超過半年開始在履歷上有意義。」

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責任編輯：陳頌潔