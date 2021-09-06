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【理財智慧】甚麼是債券?

理財智慧 20:11 2021/09/06

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除了股票，債券為另一重要投資工具，因其相對穩定及持續派息，一直深得穩健投資者喜愛。但是初學者很多只知道債券代表一家機構向投資者借錢，詳細情況就不甚了解，其實債券概念簡單，但仍有很多細節考慮。

債券是一家公司或政府等機構發行的證券，代表那機構向投資者借錢，通常會有期限，並定明給予的利息（票面息）。例如經常聽到的美國國債，以30年期國債為例，期限為30年，票面息為2厘。即是投資者以100美元，買入面值100美元的30年期美國國債，每年可得到2厘利息，即2美元，維期30年，30年後美國政府會以100美元，向投資者贖回該債券。

但普通投資者較難直接向政府／企業買入債券，很多時候會在公開市場買入，因為有公開市場交易，自己會有價格，這就是所謂的債價。例如上文提到的美國30年國債，現時（6日下午7點半）債價為101.31美元，即要以101.31美元，才可以買入面值100美元的債券。

有一段長時間，美國國債被視為無風險債券，投資者相信美國政府的還款能力，因此會將資金停泊在此。特別對一些保守投資者，買入債券為組合必不可少，因為能為其穩定性質，並為組合提供現金流，因其持續派息。傳統組合投資理論認為，股票：債券比例應該保持6：4。60%為股票，40為債券，才可以攻守兼備。

同場加映:【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

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撰文 : 龍瑞成

組合 債券 派息 贖回 美元 美國 國債

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