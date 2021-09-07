【職場熱話】新同事無故發脾氣 只因他人做了一件事 網民：點可以被新人玩

職場上，同事之間分工合作是無可避免的，大家應該和睦共處，但近日有網民於網上討論區發文，指自己做了一件事，令新同事十分生氣，從令向自己發脾氣，並詢問此行為是「控制狂」，還是精神有問題。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

【職場熱話】港女不滿被同事偷拍 引來網民分享類似經歷 「有一個阿姐想結識我女性朋友」 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民討論，有些人認為樓主不夠霸氣，所以新同事表現很囂張，「你是舊人，為甚麼不給新同事一些顏色看？」、「你不夠霸氣。」、「為甚麼可以被一個新人玩你？」、「你不能慣著新同事，可能他真是沒事找事做？」

同場加映：【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔