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【職場熱話】新同事無故發脾氣 只因他人做了一件事 網民：點可以被新人玩

理財智慧 18:44 2021/09/07

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職場上，同事之間分工合作是無可避免的，大家應該和睦共處，但近日有網民於網上討論區發文，指自己做了一件事，令新同事十分生氣，從令向自己發脾氣，並詢問此行為是「控制狂」，還是精神有問題。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

 

【職場熱話】港女不滿被同事偷拍   引來網民分享類似經歷    「有一個阿姐想結識我女性朋友」  【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，有些人認為樓主不夠霸氣，所以新同事表現很囂張，「你是舊人，為甚麼不給新同事一些顏色看？」、「你不夠霸氣。」、「為甚麼可以被一個新人玩你？」、「你不能慣著新同事，可能他真是沒事找事做？」

 

同場加映：【iM會客室】26500前又見阻力 網絡大佬內房最忌長揸

 

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責任編輯：陳頌潔

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