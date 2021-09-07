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【吉利175】吉利聘請Bentley前品牌設計總監　股價升逾3%

股市 11:01 2021/09/07

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【吉利175】吉利聘請Bentley前品牌設計總監　出任吉利全球設計副總裁

吉利汽車 （00175） 公布，聘請賓利Bentley前品牌設計總監Stefan Sielaff，出任吉汽的全球設計副總裁，冀拓展全球汽車市場。吉利指，Stefan Sielaff擁有超過30年的汽車造型設計經驗，曾先後在奧迪、戴姆勒、大眾等知名汽車集團從事造型設計工作。

吉利周二股價造好，截至上午11時，該股升逾3%，最新報28.8元，成交額8.1億元。

吉利8月銷量按年減少22%，詳見【下一頁】

吉利控股集團總裁、極氪汽車CEO安聰慧表示，Stefan Sielaff的加盟將進一步延攬人才，提升吉利在造型設計領域的競爭力，塑造引領時代潮流的設計語言，創造超越用戶期待的品牌體驗

目前吉利在中國上海、瑞典哥德堡、英國考文垂、西班牙巴塞羅那、美國加州等地擁有五大造型設計中心。

相關文章：【吉利175】吉利旗下極氪引Intel、寧德時代、嗶哩嗶哩等投資39億　股價升逾半成

相關文章：【吉利業績】吉利股價曾升7%　訂2025年銷量增至365萬輛、極氪成高端電動車全球前三

吉利買賣策略如何？（點選： 54'41"）

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港股 汽車 賓利 奧迪 大眾 吉利汽車（00175）

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