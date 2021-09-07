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【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？

環球社會熱點 08:35 2021/09/07

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新冠疫情衝擊加上脫歐，英國多個行業勞動力短缺，職位空缺率更創新高。英國就業機構統計各行業數據，盤點出英國10大缺人職業，發現大量前綫及服務業職位的需求極大。

英國首半年近9,000店倒閉 日均50間 【下一頁】

英國招聘與就業聯合會（Recruitment and Employment Confederation）的數據顯示，英國截至上月底共有166萬個職位空缺，按周急增19.3萬個職位。REC預計英國職位空缺數字，在未來幾個月仍會持續上升。

10大缺人職業（排名由低至高）

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來自超市、快餐及酒吧業等行業的商界聲音，都呼籲英國政府擴大技術員工短缺名單範圍，容許來自包括歐盟等地的更多工人入境英國，填補關鍵工種的勞動力。

【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工 【下一頁】

英國工業聯合會（Confederation of British Industry）建議政府修訂技術員工短缺名單，容許英國企業從歐盟等地區招聘焊工、屠宰員、瓦工等技術人才。

英國公路運輸協會（Road Haulage Association）表示大型貨車司機空缺由疫情前的6萬個，大幅上升至10萬個，警告在聖誕節等節日或會導致供應鏈中斷。該協會呼籲政府，應將大型貨車司機納入工作簽證的技術員工短缺名單。

責任編輯：鄭錦玲

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