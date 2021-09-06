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【中資走出去】花旗新加坡設中國業務枱　助中資企拓星及東南亞市場

股市 19:18 2021/09/06

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【中資走出去】花旗新加坡設中國業務枱　助中資企拓星及東南亞市場

花旗商業銀行東盟及新加坡主管林秀義（Lin Hsiu-Yi）接受《CNBC》訪問時表示，已經在新加坡開設中國業務枱（China desk），協助發展中的中資公司拓展當地及東南亞市場業務，她又透露花旗去年在支持企業客活動及資金由中國至新加坡所衍生的收入按年倍增。

單計去年，花旗服務以中國為業務基地的企業客戶數量，按年就上升35%。

花旗香港商業銀行擬5年增聘100人　首次試循物流、電商行業物色人才｜詳見【下一頁】

報道指，以東南亞商業及金融中心定位的新加坡，近年成為不同規模的中資企業屬意拓展的海外市場，包括騰訊 （00700） 、TikTok母企字節跳動（ByteDance）及短片串流平台iQiyi。

林秀義受訪時形容，對發展中的中資企業，新加坡及整個東盟市場都是重關鍵的業務市場，普遍的中資企業客都會通過在新加坡開設控股公司，持有相關的東盟業務單位。

花旗撤出中國零售銀行業務　擬18個月內建新投行及交易部門｜詳見【下一頁】

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