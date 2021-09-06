【半導體】7月全球半導體銷售年增29%　達454億美元

美國半導體行業協會 （SIA）在周一（6日）公布，2021年7月全球半導體行業銷售額為454億美元，按年增長29%，較上月增2.1%。

協會CEO John Neuffer表示，7月份全球半導體銷售依然強勁，所有主要區域市場和半導體產品類別的需求強勁。隨著半導體行業努力應付持續高漲的需求，近幾個月的晶片生產和出貨量均創下歷史新高。

【晶片短缺】三星將於美國建新工廠 預計投資逾170億美元 【下一頁】

報告指出，7月銷售額較去年同期有所增長的地區有：歐洲（增長38%）、亞太地區／所有其他地區（增長30.9%）、中國 （增長28.9%）、美洲（增長26.8%） 和日本（增長20.9%）

至於較6月有所增長的地區有：美洲（增長4.2%）、日本（增長3.2%）、亞太地區／所有其他地區（增長2%）和中國（增長1.2%），但歐洲就錄得0.8%的下滑。

同場加映: 【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠