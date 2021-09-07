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【方圓公關人生@iM網欄】BNPL先買後付即享受   新世代的賦權消費模式   

名人薈萃 16:45 2021/09/07

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筆者最近購物付款時被邀請下載APP ，指登記付款便可以免息分期3個月，像極了信用卡分期付款模式，原來這是新掀起的購物付款方式「先買後付」（Buy Now, Pay Later，簡稱BNPL），美國正在流行，蘋果公司、Paypal、Square等已推出。這看似跟信用卡相若的支付方式，在利息支付責任上不再是客戶本身，而是歸於零售商，客戶可以以信用卡或銀行賬戶自動扣款，支付平台甚至會對零售商收取延遲付款費用而獲取利潤。

對零售市場而言，先買後付模式對必定會刺激消費，一般分期付款需要使用信用卡，而信用卡的額度在於消費者本身的信貸紀錄，分期大多應用於大額消費，而且不一定「免息」。而BNPL主攻零售商及小額消費，覆蓋面愈廣愈有着數。

有從事BNPL消費平台的初創公司稱之為「賦權購物」，業務主調是「彈性理財、管理支出」，並且能夠負擔和獲得優質產品與服務。題外解釋一下，「賦權」（ Empowerment）一詞，最多見於管理學上，是一個重要概念、方法、流程、系統，是成功的關鍵要素，「賦權」的意義在於領導者除了要賦予下屬執行任務的權力，更須激發其內在潛能，以展示解決問題和承擔責任的能力，「賦權」是比「授權」更高層次的有效管理。將「賦權」概念放於零售及消費市場上，是否意味著零售商應該更積極發揮能力推動消費經濟？（笑）

後疫情世代，推動經濟重新發展為主要論調，零售商要抓住市民的「創傷後遺」消費心理，務求在經濟環境信心匱乏的情況下進行營銷推廣，支付科技、創新思維均不可或缺，價格上未能有太大折扣，便得利用消費者的「着數」心態；對消費者而言，先買後付免息分期3個月，購買慾成功提升，而且又毌須擔心遲找數而罰息，尤其針對年輕消費巿場是相當吸引。當然，消費者本身亦需要相當警覺，因為即使購買金額低，但亦會不知不覺間累積消費的「負債」壓力，同「還得起先好借」差不多，「買得起先好買」！

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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