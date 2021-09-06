  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (一) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用

科技 19:30 2021/09/06

分享：

Mark Gurman認為， iPhone 13在硬件上或許會支援低軌衛星通訊功能，惟官方會待時機成熟時，才會開放給用戶使用。

早前，蘋果（Apple）最強分析師郭明錤表示，蘋果（Apple）將在新款iPhone加入衛星通訊功能，引發市場熱議。惟彭博社記者Mark Gurman最近指出，此項功能或僅在特定市場銷售的新款iPhone推出。。

【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone

據Mark Gurman取得的消息，除了呼應先前分析報告所指，新款iPhone將支援衛星通訊功能，更強調蘋果僅在特定市場銷售的新款iPhone提供此項功能，同時指其衛星功能或只支援緊急通訊使用，而非作一般通訊用途。

實際上，自「衛星電話」消息傳出後，有iPhone用戶反映，這功能是否代表日後可以在沒有電訊覆蓋範圍下，透過衛星打電話，而毋須使用電訊網絡供應商的服務。Mark Gurman認為並不可能，稱此舉將導致蘋果與全球的電訊商起矛盾，而且其相關的硬件設備亦未見成熟。

【未來衛星手機】彭博：蘋果衛星傳輸功能僅限緊急通訊　料無望加入iPhone 13

近年衛星網絡服務持續普及，Mark Gurman承認，蘋果對於衛星通訊顯然甚具興趣，因此iPhone 13 在硬件上或許會支援低軌衛星通訊功能，惟官方會待時機成熟時，才會開放給用戶使用。

責任編輯：施雯雯

相關文章

三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片　提升中階手機處理效能
今日
三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片　提升中階手機處理效能
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位
今日
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
今日
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
【智能裝置】將提高手機可用性？ 德國擬立法強制廠商提供7年系統更新
今日
【智能裝置】將提高手機可用性？ 德國擬立法強制廠商提供7年系統更新

你可能感興趣

三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片　提升中階手機處理效能
今日 18:55
三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片　提升中階手機處理效能
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位
今日 13:00
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
今日 11:27
【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
iPhone 13 電訊 Apple iPhone 電訊商

上一篇文章

【每日焦點】德國強制廠商增加設備系統更新年限　Apple延遲推兒童色情圖片偵測工具

下一篇文章

三星Galaxy A系列有望搭載Exynos芯片　提升中階手機處理效能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？
【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布
【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位