【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用

▲ Mark Gurman認為， iPhone 13在硬件上或許會支援低軌衛星通訊功能，惟官方會待時機成熟時，才會開放給用戶使用。

早前，蘋果（Apple）最強分析師郭明錤表示，蘋果（Apple）將在新款iPhone加入衛星通訊功能，引發市場熱議。惟彭博社記者Mark Gurman最近指出，此項功能或僅在特定市場銷售的新款iPhone推出。。

【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據 將採用Apple Watch、iPhone

據Mark Gurman取得的消息，除了呼應先前分析報告所指，新款iPhone將支援衛星通訊功能，更強調蘋果僅在特定市場銷售的新款iPhone提供此項功能，同時指其衛星功能或只支援緊急通訊使用，而非作一般通訊用途。

實際上，自「衛星電話」消息傳出後，有iPhone用戶反映，這功能是否代表日後可以在沒有電訊覆蓋範圍下，透過衛星打電話，而毋須使用電訊網絡供應商的服務。Mark Gurman認為並不可能，稱此舉將導致蘋果與全球的電訊商起矛盾，而且其相關的硬件設備亦未見成熟。

【未來衛星手機】彭博：蘋果衛星傳輸功能僅限緊急通訊 料無望加入iPhone 13

近年衛星網絡服務持續普及，Mark Gurman承認，蘋果對於衛星通訊顯然甚具興趣，因此iPhone 13 在硬件上或許會支援低軌衛星通訊功能，惟官方會待時機成熟時，才會開放給用戶使用。

責任編輯：施雯雯