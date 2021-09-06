  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (一) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】新手投資策略（三） 甚麼是市盈率？

理財智慧 19:01 2021/09/06

分享：

市盈率（Price-to-Earning Ratio, P/E）則是股票新手必學的估值工具，經常用來計算個別股票。市盈率是「歷史市盈率」的一種，屬基本分析投資策略。雖然市盈率計算方法簡單，但當中也需要清楚理解。

一、市盈率是甚麼？

市盈率是用來衡量股票平貴的一個指標，計算方法為 ：市盈率 PE = 股價 / 每股盈利（EPS）

但要留意的是，「每股盈利」是取自上一年度的業績報告，或未能反映最新情況，因為公司業務或財務狀況可能在新一年有不同表現。

二、市盈率高或低？

一般來說，市盈率是愈低愈吸引，反之，愈高即「愈貴」。

首先是與公司過去比較，參考過去十年市盈率的中位數，來看看現時的市盈率處於甚麼水平。但前提是其他因素不變，若公司業務或商業模式有重大變化，就難以用歷史市盈率來衡量現價。

此外，新興行業、或上市不久的公司，其市盈率亦通常會較藍籌股低，但並不就此代表此公司比藍籌股抵買。投資者還要衡量風險和回報，需結合考慮行業前景和公司質素等因素。

另一種市盈率能映更及時的數據，就是市盈率 TTM，將會在下篇跟大家介紹。

同場加映【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

編輯 : 龍紀瑩

行業 藍籌股 投資策略 抵買 市盈率 每股盈利 股票

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】南非革命發源地 勇闖神秘索韋托

下一篇文章

沙地阿拉伯大幅下調亞洲客戶油價　遠超市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
天文台新增降雨概率預報 於9天天氣預報出現 另增8種少數族裔語言
天文台新增降雨概率預報 於9天天氣預報出現 另增8種少數族裔語言