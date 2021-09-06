【理財智慧】新手投資策略（三） 甚麼是市盈率？

市盈率（Price-to-Earning Ratio, P/E）則是股票新手必學的估值工具，經常用來計算個別股票。市盈率是「歷史市盈率」的一種，屬基本分析投資策略。雖然市盈率計算方法簡單，但當中也需要清楚理解。

一、市盈率是甚麼？

市盈率是用來衡量股票平貴的一個指標，計算方法為 ：市盈率 PE = 股價 / 每股盈利（EPS）

但要留意的是，「每股盈利」是取自上一年度的業績報告，或未能反映最新情況，因為公司業務或財務狀況可能在新一年有不同表現。

二、市盈率高或低？

一般來說，市盈率是愈低愈吸引，反之，愈高即「愈貴」。

首先是與公司過去比較，參考過去十年市盈率的中位數，來看看現時的市盈率處於甚麼水平。但前提是其他因素不變，若公司業務或商業模式有重大變化，就難以用歷史市盈率來衡量現價。

此外，新興行業、或上市不久的公司，其市盈率亦通常會較藍籌股低，但並不就此代表此公司比藍籌股抵買。投資者還要衡量風險和回報，需結合考慮行業前景和公司質素等因素。

另一種市盈率能映更及時的數據，就是市盈率 TTM，將會在下篇跟大家介紹。

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編輯 : 龍紀瑩