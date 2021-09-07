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【職場熱話】公司聘回前員工 打工仔應否吃回頭草? 網民:時勢不好無可厚非

理財智慧 14:45 2021/09/07

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近日有網民於網上討論區發文，指出其所任職的公司請回吃「回頭草」的同事，而樓主對公司此舉大感意外，並表示自己一定不會吃「回頭草」，因為不想回憶舊日傷心往事，於是樓主詢問大家有沒有所認識的公司會請回吃「回頭草」的同事。

樓主經歷:

 

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【職場熱話】 同事稱被家人反鎖在屋內遲到上班    理由搞笑又荒謬    網民：幾有新意  也無懈可擊  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少持反對意見，指出「現時時勢不好，此舉也是無可厚非。」、「人家也未必在舊公司工作感到痛苦。」，但有網民卻另有見解，「離開了公司便不會回頭。」、「吃『回頭草』只會死路一條。」

另有網民分享類似經歷，見過自己公司部門同事，離閞公司時只是市場部經理，回來後卻任職主管，認為若薪金和職銜均有所提升，在事業上也算是有進步，即使吃「回頭草」也無防。

同場加映:【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮 

 

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責任編輯：關海儀

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