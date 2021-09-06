  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (一) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】裝修典雅又望銀線灣海景　區內租客830萬買東港城榮升業主

股樓投資 18:43 2021/09/06

分享：

不少人都覺得租樓等於「幫人供樓」，若預算充足，寧願自己買樓。但要從租變買，往往有諸多考慮因素，最近就有租客在同區揀中頂層海景單位入市，榮升業主。

美聯物業黃麗貞表示，東港城5座頂層兩房戶，實用面積463平方呎，屬2房間隔，景觀開揚。代理指，買家為區內家庭客，原在當區長期租樓住，對該區較熟悉，加上心儀放盤單位享優質銀線灣靚海景，而且間隔合用，最終拍板以首置身份購入，成交價830萬元，折合實用呎價約17,927元。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

據了解，單位原業主於1998年一手購入，23年前買入價為310萬元，是次轉手帳面獲利約520萬元，升值約168%。

同場加映︰【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車
2021/09/03
【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
今日
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
THE HOLBORN登場在即　英倫風會所設施搶先睇
今日
THE HOLBORN登場在即　英倫風會所設施搶先睇

你可能感興趣

【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車
20:42 2021/09/03
【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
今日 17:17
【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙
THE HOLBORN登場在即　英倫風會所設施搶先睇
今日 17:51
THE HOLBORN登場在即　英倫風會所設施搶先睇
私人屋苑 二手市場 東港城 美聯物業

下一篇文章

港鐵於中秋節當日加強非繁忙時段列車服務　不提供通宵服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份