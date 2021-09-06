【有相睇】裝修典雅又望銀線灣海景　區內租客830萬買東港城榮升業主

不少人都覺得租樓等於「幫人供樓」，若預算充足，寧願自己買樓。但要從租變買，往往有諸多考慮因素，最近就有租客在同區揀中頂層海景單位入市，榮升業主。

美聯物業黃麗貞表示，東港城5座頂層兩房戶，實用面積463平方呎，屬2房間隔，景觀開揚。代理指，買家為區內家庭客，原在當區長期租樓住，對該區較熟悉，加上心儀放盤單位享優質銀線灣靚海景，而且間隔合用，最終拍板以首置身份購入，成交價830萬元，折合實用呎價約17,927元。

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據了解，單位原業主於1998年一手購入，23年前買入價為310萬元，是次轉手帳面獲利約520萬元，升值約168%。

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