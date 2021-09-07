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【樓市熱話】男友婚後想租酒店式公寓住 港女嘆「始終冇家嘅感覺」 網民：這類公寓價錢很飄忽

理財智慧 10:00 2021/09/07

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早前有女網民表示男朋友想買一艘船當屋住，曾引起網上熱議，最近又有新發展。該港女發帖表示，男友放棄了這個想法後，提出「結婚後，想租酒店式公寓住。」樓主聽後感到無奈，並詢問有沒有人住過這類公寓。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【樓市熱話】後生仔同女友租樓住  父母建議借首期買樓  感心大心細  網民：有父幹梗係去馬  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人支持樓主住酒店式公寓，因為甚麼都不用想，有人幫忙清潔，和水電煤全包，「每月住多久就付多少租金，不用擔心綁足一年。」、「酒店式公寓因為疫情後很便宜，如果你想要租樓其實住這類也無所謂，有人幫忙清潔是不錯。」、「帶些衣服就可以入住，既免租約，傢俬電器又不用煩惱，不喜歡就離開。」

另有人不支持樓主的做法，他們覺得始終是別人地方，更有陌生人進來收拾東西，不可以租太久，「當然不要住啦！始終是別人地方，有陌生人進來收拾東西，那如何有家的感覺？」、「以前住過，因為屋企大裝修，暫住就可以，但長住就不會。」、「這類公寓價錢很飄忽，說加就加。若果多人租就會加得很快。」

同場加映：【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

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責任編輯：陳頌潔

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