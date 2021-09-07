【A股布局】宏觀政策力度和節奏難判斷 揀股以景氣度先行

國盛證券指，當前的市場的宏觀預期存在著很大的分歧，包括跨周期調節、穩增長力度、金融監管等。而這些分歧一部分來自於對政策實際意圖的理解，另一部分來自於對經濟基本面的判斷。比如，跨周期調節到底是下半年開始發力，還是留到明年；為何經濟預期持續轉差，但針對銀行理財的監管卻還在提速；內生性增長壓力到底有多大，是否需要逆周期調整發力。

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總之，不同於第二季相對穩定的市場環境，第三季以來宏觀的不確定性明顯提升。短期內信用底很難迅速出現，貨幣政策在降準後也缺乏想像空間，而經濟預期卻實實在在的下滑，這些不確定性落地前市場預計維持偏弱運行。

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面對宏觀政策預期的分歧，該行認為配置應以景氣為先。第一，業績高增的確定性，是宏觀風險最好的對冲。目前來看，利潤集中在上游的格局很難發生扭轉，且在其他變量走向未知的背景下，PPI的堅挺是相對更確定的宏觀變量。該行對於業績超預期的識別結果顯示，上半年業績超預期的細分領域，主要集中在稀有金屬、紡織製造、化學原料、鋼鐵、新材料以及軍工、半導體、白電等領域。



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第二，既然節奏和力度難以判斷，那就觀察趨勢。當前市場關於穩增長、寬鬆財政節奏與力度的爭論，很大程度上是由於政策預期紊亂造成的。對應到股市策略上，最核心的變化就是指數表現的均衡，以及成長與價值的收斂。建議逐步增持價值板塊，包括汽車、次高端白酒、啤酒、紡服、醫療服務、疫苗等大消費行業；金融推薦券商、零售型銀行。

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第三，跨周期調節的政策預期下，建議關注新基建發力方向。傳統基建領域雖然有望發力，但年內大概率維持小幅增長的態勢，穩增長、調結構的政策基調下，新基建的發力方向更需要關注，重點包括光伏、風電、通信設備、國產工業軟件及網絡安全等。

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記者：林衛