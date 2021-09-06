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【綠色金融】陳浩濂：綠債資助計劃已收數十宗申請　擬本財年發行綠色零售債券　供公眾參與

股市 18:28 2021/09/06

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政府今年5月推出「綠色和可持續金融資助計劃」，資助綠債等產品的一般發行費用和外部評審支出。財經事務及庫務局副局長陳浩濂在財經事務委員會會議上表示，計劃受業界歡迎，推出後3個月，收到數十宗初步資助申請和十多宗正式申請，部分已成功獲批。

陳浩濂指，未來會繼續透過計劃，吸引更多債券發行人和借款人，使用香港的融資平台和專業服務，並鼓勵更多金融、專業服務和外部評審機構以香港作為區域業務樞紐，令香港綠色金融活動更趨蓬勃。

「碳中和」概念知多啲　受惠股份逐隻數，詳見【下一頁】

財庫局首披露北向通參與資格，詳見【下一頁】

政府過去成功發行兩批共35億美元的政府綠色債券，陳浩濂指，將擴大「政府綠色債券計劃」的規模，並已將借款上限提升一倍至2,000億港元，讓政府可以於2021至22年度起五年內，因應市場情況，再發行合共約1,755億港元等值的綠色債券。

政府亦計劃在2021至22財政年度發行綠色零售債券，讓市民大眾參與。

此外，他指「綠色和可持續金融跨機構督導小組」已成立「碳市場專責團隊」，正評估發展香港成為區域碳交易中心的可行性，並加強大灣區內合作，探索國內外的「限額與交易」碳市場及自願碳市場的發展機遇。

相關文章：【DSE放榜】財庫局金發局7.28接受FIRST畢業生版申請　涉200職位

【拜登警告】財庫局列14項金融數據　「國安法以來香港金融市場生氣勃勃」

編輯：區嘉俊

＊＊＊

債券 綠色金融 綠色債券 財經事務及庫務局

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