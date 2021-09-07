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【券商點睇】今年不良率迎來首降 工行基本面紥實

股樓投資 10:30 2021/09/07

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工商銀行（01398）上半年收入按年增長4.3%，增速較上季提升1.13個百分點；純利按年增長9.9%，增速亦比上季提升8.41個百分點。公司業績加速釋放，主要得益於撥備回撥，其次，淨息差和成本費用等因素也帶來了正面貢獻，從而抵銷了規模和非息收入增速放緩、所得稅增速提升的負面影響。

【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市，請按【見下頁

截至第二季末的不良率為1.54%，按季及較上年末均下降0.04個百分點，為疫情以來首次下降。分行業來看，對公貸款不良率和個人貸款不良率分別較上年末下降0.05個百分點和0.08個百分點，至2.24%及0.48%。其中，風險相對較高的批發和零售業貸款、個人消費貸款和經營性貸款不良率分別較上年末下降3.36個百分點、0.41個百分點和0.32個百分點。第二季末撥備覆蓋率按季上升8.75個百分點至191.97%，風險抵禦能力增強。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

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另一方面，天風證券指工行的信貸投放加速，資本保持充裕。第二季末總資產同比增長6.1%，增速較一季末下降0.97個百分點。其中貸款總額按年增長11.2%，增速比上季末提升0.02個百分點；核心一級資本充足率12.9%，仍處於上市銀行的前列。公司資本彈藥充裕，足以支撐未來的規模擴張。

【半導體】7月全球半導體銷售年增29%　達454億美元，請按【見下頁

該行表示，公司基本面紥實，客戶基礎優異。第二季末個人金融資產規模達16.6萬億元（人民幣，下同），總量再創新高，領先地位穩固。對公司未來的業績成長性保持樂觀，預測2021至2023年業績增速為6.3%、5.1%及4.9%，維持「增持」評級。

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記者：林衛

國有內銀股 港股 增持 工商銀行（01398）

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