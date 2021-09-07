【基建股】基建股逆市大翻身 估值修復可持續？

近期，估值低殘的基建股頻頻有異動，截至周一（6日），中國中鐵（00390）9月累漲20.4%，其他如中鐵建（01186）、中交建（01800）及中國建築（03311）均有10%以上的升幅。天風證券指，在市場風格切換的過程中，估值水位和基本面決定了向上的彈性空間，當前基建股較低的估值水位、信用環境對基本面改善的促進與2014年均有相似之處，預計將取得較好的估值修復行情。

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此外，進入下半年極端天氣及疫情反覆衝擊影響下，7月基建投資增速和製造業PMI景氣指數均受到較大程度衝擊，經濟仍然面臨著較大的下行壓力，該行預計專項債提振下基建投資或邊際發力，加上「穩信用」政策信號釋放，基建、建築板塊的估值修復有望延續，建議繼續加大對基建、房建等低估值央企藍籌的布局。

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截止周日（5日），新增地方政府專項債已經發行額度為1.8萬億元（人民幣，下同），佔今年預算安排的專項債限額3.65萬億元的49.4%，分省份來看，廣東、山東、河南三省份專項債發行額度超過1,000 億元，安徽、江蘇、四川三省市發行額度超過800億元，山東、四川等部分區域基建景氣度仍高。按月份來看，8月專項債淨融資額為3,702.8億元，較此前單月淨融資額有所提速。



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記者：林衛