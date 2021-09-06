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沙地阿拉伯大幅下調亞洲客戶油價　遠超市場預期

環球政經 19:01 2021/09/06

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據《路透社》報道，全球最大的石油輸出國沙地阿拉伯將大幅下調10月對亞洲客戶的石油售價，降幅超市場預期，望藉此吸引買家加大進口。

沙地阿拉伯是四個月來首次將運往亞洲的輕質油官方售價（OSP) 下調至每桶1.7美元，較9月的每桶3美元相比，是年內最大降幅的一個月，令市場感到意外，市場原先預期減幅為每桶20至40美元分。

【大行點睇】供應受限油價料續強天然氣需求強 大摩三桶油首選中石油　【下一頁

亞洲各地為對抗新冠疫情而採取的各種封鎖措施，減少了原油需求。不過，石油輸出國組織（OPEC）在 8 月至12月期間每月將產量提高至40萬桶。

有亞洲石油交易商表示，大幅降價可能會增加市場對沙特原油的需求。另外，交易商和分析師都表示，沙地阿拉伯與其他石油產出國再次進行價格戰的可能性很小。

同場加映：【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

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責任編輯：黃苑筠

 

石油 石油輸出國組織 經濟

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