▲ 【教育股】發改委：義務教育學科類校外培訓實行政府指導價管理 上浮不得超過10%

發改委發布《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》。通知提到，義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬於非營利性機構收費，依法實行政府指導價管理，由政府制定基準收費標準和浮動幅度，並按程序納入地方定價目錄，各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。

按照屬地管理原則，線下學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由省級發展改革部門會同教育部門制定，或經省級人民政府授權由地級及以上人民政府制定。而線上學科類校外培訓的基準收費標準和浮動幅度，由培訓機構辦學許可審批地省級發展改革部門會同教育部門制定。各地制定的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。培訓機構在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。

《通知》中提到，班型主要可分為10人以下、10到35人、35人以上三種類型。各地可根據實際情況，確定本地區具體的分類標準。標準課程時長，線上為30分鐘，線下為45分鐘，實際時長不一樣的，按比例折算。要建立收費政策評估和動態調整機制，適時對收費標準進行調整完善。

通知亦指出，需強化收費信息公開，各地要督促培訓機構按照規定通過網站、收費場所、線上應用程序、公開媒體等途徑，將學科類校外培訓內容、培訓時長、收費標準、教師資質等信息提前向社會公開，並要求加強收費行為監管等。

《通知》也要求各省（區、市）於2022年1月底前將貫徹落實情況書面報告國家發展改革委、教育部和市場監管總局，並就政策執行中的重要情況和問題，及時報告。

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編輯：吳敏芳