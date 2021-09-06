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【潛力股精選】梁耀康：蒙牛乳業（02319）

股市 18:15 2021/09/06

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市場焦點轉向基建股，此外，獨立股評人梁耀康（Dave）認為，內需股蒙牛乳業 （02319） 也可留意。想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

【你可能有興趣：「碳中和」概念股知多啲　受惠股份逐隻數

重溫《ET講股通》足本版，點擊↓

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00：00 - 港股市況速報　恒指重返二萬六

02：02 - 資金流入基建股

02：24 - 水泥股海螺水泥 （00914） 、潤泥 （01313） 造好

04：56 - 鋼材股高位見有壓力：中國鋁業 （02600）

06：06 - 基建工程股有景：中聯重科 （01157） 、濰柴動力 （02338） 、 中國中鐵 （00390）

08：57 - 電力股高位回調：華能國電 （00902）

10：45 - 垃圾發電股異動：光大環境 （00257）

11：30 - 汽車股比亞迪 （01211） 留意會否上破300元

13：00 - 醫藥股藥明巨諾 （02126） 新藥獲批　宜獲利離場

14：25 - 股票推介：蒙牛 （02319） 值得留意

16：12 - 港股收市市況速報及後市走勢分析

18：40 - 股票分析：東岳 （00189） 短綫走勢如何

22：06 - 股票分析：中國建築 （03311） 買賣策略

23：02 - 股票分析：四環醫藥 （00460） 前景點睇

24：58 - 股票分析：中國恒大 （03333） 有貨怎麼辦

27：54 - 股票分析：港交所 （00388） 前景點睇

30：23 - 股票分析：新創建 （00659） 前景點睇

32：15 - 股票分析：恒隆地產 （00101） 前景點睇

34：31 - 股票分析：新鴻基地產 （0016） 前景點睇

***

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00：00 - 港股本周焦點速覽　留意議息會議
01：12 - 美股外圍市況速報　科技股向上
02：39 - 美國非農新增職位減少有何啟示？
08：34 - 美股走勢短綫如何？
09：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路
11：02 - 恒指走勢分析　有何因素左右大市
14：45 - 科指低位反彈逾一成　走勢如何？
17：56 - 美團 （03690） 呈雙底　短綫走勢如何
21：59 - 港股開市前市況速報
23：07 - ET個股推介：中國建築 （03311）
25：31 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 短炒策略部署
29：44 - 股票分析：京東集團 （09618） vs京東物流 （02618） 點揀
31：40 - 股票分析：南方恒生科技 （03033） 買賣策略
33：05 - 港股開市後市況速報
34：27 - 內地大力投資「碳中和」　概念股有得炒？分析新特能源 （01799） 、南方太陽能 （03134） 、龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798） 、新天綠色能源 （00956）
39：04 - 氫能概念如何分析：濰柴動力 （02338） 、中集安瑞科 （03899）
42：05 - 股票分析：滙豐 （00005） vs招商銀行 （03968） 點揀
43：40 - 跨境理財通受惠股　中資券商vs內銀股誰更受惠
45：21 - 股票分析：港交所 （00388） 前景點睇
48：48 - 股票分析：信義玻璃 （00868） 短綫前景點睇
50：28 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 短綫前景點睇＋華潤水泥 （01313）
54：41- 股票分析：吉利 （00175） 應沽貨換馬？
57：06 - 股票分析：赤子城科技 （09911） 短綫前景點睇？
58：52 - 股票分析：小米 （01810） 前景如何分析？
01：02：12 - 市場黑天鵝點睇？對資本市場有何影響？
01：03：50 - 港股開市後市況速報
01：04：22 - 火電股熱炒怎分析？
01：08：46 - 財經日誌提提你

欄名 : 潛力股精選

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