【電動車】長汽：明年出口電動車、混能車WEY Coffee01往歐洲　中資車企攻歐成風（圖集）

▲ 長汽宣布明年向歐洲出口兩款車型，圖為公司「WEY Coffee 01」

再多一家內地車廠宣布向歐洲出口新能源車計劃，長城汽車 （02333） 出席德國慕尼黑IAA車展（國際汽車及智慧出行博覽會）時表示，計劃於2022年向歐洲提供旗下高檔品牌「WEY」插電式SUV車型Coffee 01、「歐拉（ORA）」小型電動車CAT。長汽表示，WEY Coffee 01、CAT預計今年底就可在歐洲市場接受預訂。

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長汽成為最新一家部署以自家品牌出口歐洲的內地車廠，目前小鵬汽車 （09868） 、比亞迪 （01211） 已在歐洲銷售電動車，蔚來汽車（美：NIO）年內也在挪威開設首家海外門店，而吉利 （00175） 就以合資品牌「領克」在歐洲銷售汽車。

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長汽在德國接受外電訪問時稱，定位較高的車款「WEY Coffee 01（最終名稱或有更改）」會先供應德國，並會短期內公布另一出口目的地，而公司明年會在慕尼黑開設「品牌體驗中心」。長汽未提WEY Coffee 01定價水平，全電動模式可行使約150公里，時速0至100公里加速需時在5秒內。

長汽續指，WEY Coffee 01車長4870mm ，相當於寶馬 X3和X5系之間，使用高通Snapdragon 8155芯片，號稱為首款使用該芯片的「量產車」，具有5G連接力、人臉辦識和AR（增強實境）展示等功能。

WEY Coffee 01為長汽新一款「咖啡智能」智能車的車款，首款車型「摩卡（Mocha）」4月已在內地展出，預售價為17.98萬至22.08萬元人民幣，支援準L3級自動駕駛功能，而搭載激光雷達的摩卡特醇版具「L3級自動駕駛」，預計於11月正式交付。

長汽表示，旗下歐拉電動車CAT，可行駛300公里至400公里，視乎電池配備，定價預計由30000歐元起。長汽續指，若公司在歐洲單年銷量達5萬輛時，將考慮在歐洲設廠。

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