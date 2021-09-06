阿里巴巴公益基金會戰略升級 聚焦三方向

阿里巴巴公益基金會在今年95公益周期間宣佈戰略升級，未來將全面聚焦於三大方向：踐行共同富裕、助力鄉村振興、積極投身建設綠水青山。此次阿里巴巴公益基金會的戰略升級，與阿里巴巴集團助力共同富裕的行動一脈相承。

阿里巴巴集團在上周五（3日）公佈將投入1,000億元人民幣，圍繞科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢社群關愛和設立共同富裕發展基金五大方向落實十項具體行動，並成立常設機構「阿里巴巴助力共同富裕工作小組」負責2025年前落實相關工作。其實自2011年起，阿里巴巴已開始將每年營業收入的千分之三作為專項公益基金，並成立阿里巴巴公益基金會，基金會已經連續10年在環保、教育、弱勢群體關懷、鄉村脫貧振興等領域堅定投入。

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阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在會上說：「把阿里巴巴營收的千分之三用於公益，這個承諾我們堅持了10年。我堅信我們會一直堅持下去，這是阿里巴巴歷史上最珍貴的承諾之一。」

由阿里巴巴公益主辦、今年來到第五屆的95公益周活動，今年將重點聚焦「鄉村振興」，聯同李佳琦、雪梨、烈兒寶貝等知名淘寶直播主播、多家公益機構及公益明星，在9月5日晚間通過專場直播夜推薦為多個鄉村公益項目，協力銷售中國內地欠發達縣域的優質農產品。

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包括中國扶貧基金會、中國婦女發展基金會、中國少年兒童基金會、壹基金、愛德基金會、上海聯勸、春暉博愛、阿拉善SEE生態協會、上海真愛夢想基金會等在內的公益機構，今年將再次全面參與阿里巴巴的95公益周活動，合作項目涵蓋鄉村教育、幼兒照護、老人關愛、鄉村防災減災、鄉村體育發展等多個公益方向和農業產業發展、縣域就業、農產品品牌創新等鄉村經濟建設領域。

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「人人參與，才是公益」是阿里巴巴集團致力於帶動廣泛社會和生態力量參與公益的初心。阿里巴巴集團從2012年開始，每3年舉行一次全員投票決選，從全體員工中選出代表並帶領阿里人參與公益的代表。

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記者：張以正