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THE HOLBORN登場在即　英倫風會所設施搶先睇

股樓投資 17:51 2021/09/06

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由恒地（00012）發展，位於港島東鰂魚涌筲箕灣道1號的新盤THE HOLBORN公布會所模型及設備。項目會所「CLUB HOLBORN」由英國室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，融合英倫都會、自然和藝術特色，為住戶提供英式格調生活。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝指，「CLUB HOLBORN」住客會所連英式園林面積約12,000平方呎，會所提供多達16項多元化設施，室內空間善用不同材質配上簡約設計，演繹現代英式風尚。會所大廳設有特色火爐Fireplace供住戶聚會、亦有豪華宴會廳，以及健身室、瑜伽室、遊戲廳、天台燒烤區等不同康樂設施，滿足住戶日常所需。

「CLUB HOLBORN」會所模型

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韓家輝續稱，THE HOLBORN示範單位已準備就緒，3個位於中環國際金融中心一期31樓的示範單位（包括兩個無改動單位及一個經改動一房單位）將於本周末前開放予公眾參觀，亦預料最快本周公布項目首張價單並開始收票。

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撰文 : 謝昕蕎

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