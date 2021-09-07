塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇

自塔利班掌控阿富汗政權後，除了擔心阿富汗女性權利外，外界憂慮當地婦女人身安全問題。阿富汗一名女法官成功逃離當地，她表示由她判囚入獄的一批男犯人，獲塔利班由獄中釋放後，一直在當地追捕她。

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塔利班接管阿富汗後，從獄中釋放數千名囚犯，包括極端組織伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K） 及基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達）成員，當地人心惶惶。

阿富汗一名前女法官匿名接受路透社採訪，稱她負責審案及判刑，一批被她判囚入獄的男犯人獲塔利班釋放後，追捕她試圖尋仇。

這名女法官指，有4至5名塔利班成員前往她的住所，並向屋内人士查問其行蹤。她事後得知該批男子曾被她判囚入獄，如今卻成功逃獄。她感到人身安全受威脅，決定逃離阿富汗。這名女法官獲一班人權義工協助下離開，現於歐洲定居。

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雖然該名女法官成功逃離阿富汗，但很憂慮留在阿富汗的家人安全。據悉，女法官家人表示，正活在充滿恐懼及絕對恐怖的環境中，更稱如無法離開當地，隨時都會有生命危險。

責任編輯：郭麗明