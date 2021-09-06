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德州環保團體狠批 SpaceX火箭發射場危害生態

環球社會熱點 18:43 2021/09/06

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Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX多次進行火箭升空測試，惟火箭數次發生爆炸。有環保團體批評SpaceX發射場位於保護區內，火箭爆炸恐危害當地生態。

Space X送4名太空人赴太空站 首度重用火箭（有片） 【下一頁】

非牟利組織Coastal Bend Bays and Estuaries總監紐斯特德（David Newstead）表示，對SpaceX火箭爆炸場景感到惡心，會破壞下里奧格蘭徳瓦利國家野生動物保護區博卡奇卡（Boca Chica）生態。

他指各州以及聯邦政府保護區環繞著SpaceX發射場，涵蓋如海灘、草原等自然生態環境，並擁有大量野生動物。

紐斯特德指，火箭碎片會四散在整個保護區範圍，清理工作需時3個月。他透露，SpaceX發射場會將污水直接排入沼地，組織發現當地野生動物雪環頸鴴（snowy plover）築巢數目大幅下降，從往年約10多個跌至今年約2個。

SpaceX試飛落地又爆炸 馬斯克：「起碼今次有準」 【下一頁】

SpaceX公司成立於2002年，發射場鄰近美國德州（Texas）與墨西哥邊境。馬斯克（Elon Musk）曾在2018年記者會上表示發射場佔地面積大且附近無人居住，一旦爆炸場面將十分壯觀。

外界普遍憂慮Space X火箭升空燃料造成的環境污染，或使氣候問題惡化。但德州環保人士指，發射場恐產生更直接影響。

英國媒體《衛報》報道，隨著火箭升空測試於2019年開展，當地土丘遭夷平，用於擺放燃料罐、建築設備等。今年4月，SpaceX更申請填平17英畝（約6.9公頃）濕地，以擴大發射場面積。美國國家環境保護局（EPA）表示，上述行動或對美國重要水資源造成重大損害。

責任編輯：李俊儀

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