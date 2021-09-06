【疫市招聘】英國勞動力嚴重短缺　工會倡放寬移民政策

▲ 英國工人不足問題日益嚴重，英國工業聯合會（CBI）向政府呼籲，表示英國必須放寬移民政策。（法新社資料圖片）

隨著疫情逐步緩和，環球經濟活動開始重啟。不過，勞動力短缺問題促使生產速度追不上消費者的需求增長，導致全球供應鏈陷入混亂。外電報道指，英國工人不足問題日益嚴重，英國工業聯合會（CBI）日前向政府呼籲，表示英國必須放寬移民政策，讓更多外國工人入境工作。

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據《路透社》報道，受新冠肺炎疫情和英國脫歐因素影響，英國勞動力出現短缺。英國工業聯合會（CBI）向政府反映，飯店、食品加工業、養豬場，以及物流業等已受拖累，倡請政府應該放寬移民政策，允許更多外國工人入境工作，其中司機、焊工、屠夫和建築工人應歸類為人力短缺的職業。

英國自脫歐後，尚未與歐盟落實移民政策，加上新冠肺炎疫情及自我隔離措施等重重障礙，造成大型貨車司機人手不足，無法把食物運送至當地，食物供應鏈被中斷。當地的麥當勞已暫停供應奶昔及瓶裝飲品；Nando's亦因為雞肉缺貨，關閉部分門市，而肯德基也剔除餐單上的部分食品。

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英國公路運輸協會數據顯示，英國共需要約10萬名貨車司機，不少僱主都提供高達5,000英鎊（約港幣53,862元）的工資及獎金，冀能吸引當地員工。惟工會估計需要18個月的培訓時間，才能填滿空缺。

CBI遂向英政府倡議，希望可以放寬移民政策，開放外國工人入境，以緩解疫情和英國脫歐造成的勞動力短缺問題。但財務部長Kwasi Kwarteng寫信予業界領袖，呼籲企業應僱用英國人來解決勞動力短缺問題，而不是依賴移民。

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責任編輯：施雯雯