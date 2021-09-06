【新冠疫苗】富國供過於求 今年料多出12億劑

▲ 英國有公司研究指，全球富國到了今年底將會多出12億劑新冠疫苗。

全球各國的新冠疫苗供應懸殊，英國有公司研究指，全球富國到了今年底將會多出12億劑新冠疫苗。雖然七國集團（G7）與歐盟承諾會向貧國提供新冠疫苗援助，但至今交付量甚至未達承諾數量的1成半。

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倫敦數據分析公司Airfinity的研究指出，英美等富裕國家的新冠疫苗供應充足，即使為國内8成12歲以上人口接種及推進加強劑計劃後，仍剩餘多達12億劑新冠疫苗。

今年一份關於國際抗疫的獨立審查報告曾呼籲，高收入國家應在明年中之前，向貧國提供超過20億劑新冠疫苗。

但Airfinity的研究發現，雖然G7與歐盟承諾提供10億劑疫苗，他們至今僅向貧國交付數量未達到目標的15%。

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該公司行政總裁漢森（Rasmus Bech Hansen）表示，各國通常會將在國内推行加強劑計劃，以及重新分配剩餘疫苗劑量視為對立選項。漢森指出上述想法錯誤，認為富國應能同時做這兩件事。

漢森指出全球新冠疫苗產量正穩步上升，估計截至今年底的新冠疫苗產量可達120億劑，甚至多於為全球民眾接種疫苗所需的110億劑。

西方國家現時約多出5億劑疫苗可重新分配，但目前僅有部分疫苗已捐出。研究估計到了明年中，西方國家多出的疫苗數量會增至22億劑。

上述可供分配的疫苗主要屬於mRNA疫苗，有45%為輝瑞（Pfizer）疫苗，有25%屬於Moderna疫苗。

責任編輯：鄭錦玲