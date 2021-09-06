【虛擬銀行】富融銀行上半年虧損擴大43%至1.8億元　年中再獲注資5.75億元

▲ 虛擬銀行富融銀行上半年虧損擴大

虛擬銀行陸續公布中期業績。由港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、工銀亞洲等合組的富融銀行（Fusion Bank）上半年虧損擴大，按年增加43%至1.82億元。富融銀行又在中期報告披露，在今年7月再獲得注資5.75億元，資金將用於銀行業務擴展。

期內，富融銀行多項經營開支都見明顯上漲，令總開支按年急增36%至1.75億元。其中，員工成本增42%至1億元、廣告及營銷開支激增15倍至近1140萬元。營運開支急增，相信主要反映富融銀行在2020年9月底才正式開業，即今年上半年仍是主要的「燒錢」投資期。

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上半年，富融銀行共吸收客戶存款近17.4億元，相比去年同期仍未正式開業，存款基礎按年升4.3倍；而客戶貸款及墊款總額119萬元。

富融銀行開業初期向客戶提供首筆3個月定期存款5厘（上限3.8萬元）的存款優惠，推廣期至今年2月初止。據財報披露，富融現有的客戶存款中，約91%是定期存款。

高息吸存但貸款規模不足，上半年淨利息支出805.5萬元，而淨手續費及佣金開支亦都增加至162萬元，連同上漲的經營支出，上半年虧損擴大至1.82億元。

富融銀行股東包括騰訊、工銀亞洲、港交所、高瓴資本和新世界 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛。

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