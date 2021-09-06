【十四五】任志剛：中國不久後將成最大經濟體、應放心發展人民幣　提議大灣區試行「五通策略」（附全文）

▲ 【十四五】任志剛：中國不久後將成最大經濟體、應放心發展人民幣

行政會議成員、金管局總裁任志剛上月參與「十四五」規劃宣講會後，活躍提出自身金融發展建議。任志則最新發表評論，提出香港金融界發展關鍵是，在「十四五」規劃下發揮打通國內資本流動和協助人民幣國際化兩個角色。任志剛呼籲香港金融業界好好把握，「因為中國發展成為全世界最大經濟體的時間不會太遠，市場應該放心發展人民幣。」

在打通國內資本流動中，任志則再次提及利用大灣區試行「五通策略」：（1）資金流通；（2）貨幣兌換流通；（3）貨幣流通（即港元可在內地使用，香港亦可使用人民幣）；（4）資金融通（即無論銀行渠道、債券渠道及股票渠道，集資者及投資者均可自由在大灣區互動）；（5）金融基礎設施聯通（即電子錢包可跨境使用，金融平台可隨時接受多種貨幣交易等）。

香港如何使用在港的人民幣並沒有限制

在協助人民幣國際化方面，任志剛指，「十四五」規劃表明是「自由使用」，因此香港如何使用在港的人民幣並沒有限制，例如可以用來買賣股票，人民幣便是變相在離岸市場中，在資本巿場上自由運用。

任志剛繼續推銷恒生指數成份股應同時有港元及人民幣的買賣價建議，認為做法由市場選用以人民幣或港元買賣，可令人民幣國際化加快。

他認為，如果恒指成份股可以使用人民幣進行買賣，投資者便有機會視之為人民幣資產及財富儲存工具，而海外投資者對這些資產的需求可能有所增加，帶來正面影響。

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任志剛建議全文：

行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛表示，打通國內的資本流動和協助人民幣國際化是「十四五」規劃下香港發展金融的關鍵。

任志剛表示，《十四五規劃綱要》是一份非常豐富的文件，希望香港人和金融界多留意內容，集思廣益，好好利用這個機會，爭取落實最好的策略。任志剛形容，現時外圍環境，正如習近平主席所言，處於百年變局，「十四五」規劃當中，有很多地方可以令到國家，包括香港，適應這個百年變局，而在金融層面主要有兩方面。

第一方面，是香港在國內國際雙循環的政策中，如何協助國家打通資本流動的角色。任志剛解釋，《十四五規劃綱要》第十二章「暢通國內大循環」和第十三章「促進國內國際雙循環」都非常重要。「十四五」規劃中，雖然只有第六十一章提到香港，而即使第十二章和十三章未有明示香港角色，但正好給予香港豐富想象空間，思考如何融入國家發展大局及參與國內大循環。

任志剛指出，《十四五規劃綱要》有一點非常有遠見，就是「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」。最重要的生產要素就是資本，如果資本流動有障礙便難以支持發展經濟，因此要更好發展經濟，便要確保資本流動可以暢通。在「一國兩制」下，如何打通兩個制度的資本流動渠道，管理好風險，正是香港發展金融的關鍵。

任志剛曾提出要利用大灣區，作為先行先試的「五通策略」：

資金流通；

貨幣兌換流通；

貨幣流通（即港元可在內地使用，香港亦可使用人民幣）；

資金融通（即無論銀行渠道、債券渠道及股票渠道，集資者及投資者均可自由在大灣區互動）；

金融基礎設施聯通（即電子錢包可跨境使用，金融平台可隨時接受多種貨幣交易等）

如果能夠爭取到在大灣區的金融機構，例如銀行，存款和貸款業務可以在大灣區內暢通進行，投融資及集資活動的彈性便會大幅增加，創造更多業務機會。

任志剛補充，要妥善管理打通資本流動的風險，有不同方法，包括項目管理、額度管理和單位管理。過往，特區政府在打通資本流動的工作上做了很多工作，例如滬港通、深港通及債券通等，現在積極籌備的理財通也是一樣，香港要大力推動。

第二方面，是香港推動人民幣國際化的角色。《十四五規劃綱要》第四十章有關人民幣國際化的部分指出，「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。香港在2004年開始建立人民幣離岸市場，現在已經擁有龐大的人民幣資金池。「十四五」規劃表明是「自由使用」，因此香港如何使用在港的人民幣並沒有限制，例如可以用來買賣股票，人民幣便是變相在離岸市場中，在資本巿場上自由運用。

任志剛希望，在香港的離岸資本市場中自由使用人民幣。例如恒生指數的60家成份股，同時有港元及人民幣的買賣價，讓市場可以選擇用港元或人民幣，這樣人民幣國際化的進程便會走快一大步。任志剛呼籲業界好好把握，因為中國發展成為全世界最大經濟體的時間不會太遠，市場應該放心發展人民幣。

任志剛解釋，一個貨幣的功能是交易媒介、財富儲存和會計單位。如果要把一個貨幣國際化，就是在國際層面使用它作為交易媒介、財富儲存和會計單位。現時大部分恒生指數50隻成份股的投資者只視有關投資為港元資產，但如果有關成份股可以使用人民幣進行買賣，投資者便有機會視之為人民幣資產及財富儲存工具，而海外投資者對這些資產的需求可能有所增加，帶來正面影響。

最後，任志剛總結，若想香港保持國家的國際金融中心地位，必定要確保香港有處理人民幣交易的能力，此舉有三大好處：