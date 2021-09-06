【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙

一手市場熾熱，上周六（4日）有3個新盤同日開售合共600伙單位，其中由嘉里（00683）、信置（00083）及港鐵（00066）發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海，開售約5小時即沽清全數188伙以價單形式推出的單位。發展商隨即宣布加推價單第3號，新一批單位涉及90伙，戶型設一房至三房間隔，實用面積介乎343至955平方呎。以最高折扣率20%計，該批單位折實售價由1,118.8萬起，折實實用呎價由30,587元起，而折實平均呎價由為34,056元。

揚海示範單位

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同樣於周六賣樓的新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，已進行至第三輪銷售，共300伙單位皆於周六即日沽清。發展商乘勢加推價單第7號，涉及123個單位，實用面積271至557平方呎。新價單保留最高17.5%折扣優惠，以此折扣計，整批單位折實售價由約448.53萬至930.9萬港元，折實呎價14,215至19,180元，折實平均呎價則為15,975元。

新地集團副董事總經理雷霆表示，新價單的單位樓層、景觀及座向更佳，同時包含19伙最優質的特色戶，故屬原價加推。他續，項目經過三輪銷售，套現超過60億元，而項目有機會於下周末推盡餘下單位進行尾輪推售，涉及約250個單位。

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