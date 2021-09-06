  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (一) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新盤混戰】揚海首批即日售罄即加推90伙　Wetland Seasons Bay第三輪同告沽清加推123伙

股樓投資 17:17 2021/09/06

分享：

一手市場熾熱，上周六（4日）有3個新盤同日開售合共600伙單位，其中由嘉里（00683）、信置（00083）及港鐵（00066）發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海，開售約5小時即沽清全數188伙以價單形式推出的單位。發展商隨即宣布加推價單第3號，新一批單位涉及90伙，戶型設一房至三房間隔，實用面積介乎343至955平方呎。以最高折扣率20%計，該批單位折實售價由1,118.8萬起，折實實用呎價由30,587元起，而折實平均呎價由為34,056元。

揚海示範單位

    點擊圖片放大
    +16
    +15

同樣於周六賣樓的新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，已進行至第三輪銷售，共300伙單位皆於周六即日沽清。發展商乘勢加推價單第7號，涉及123個單位，實用面積271至557平方呎。新價單保留最高17.5%折扣優惠，以此折扣計，整批單位折實售價由約448.53萬至930.9萬港元，折實呎價14,215至19,180元，折實平均呎價則為15,975元。

新地集團副董事總經理雷霆表示，新價單的單位樓層、景觀及座向更佳，同時包含19伙最優質的特色戶，故屬原價加推。他續，項目經過三輪銷售，套現超過60億元，而項目有機會於下周末推盡餘下單位進行尾輪推售，涉及約250個單位。

同場加映︰【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】蝕讓之城直擊　天巒洋房6000萬沽　11年蝕逾千萬
2021/09/03
【有相睇】蝕讓之城直擊　天巒洋房6000萬沽　11年蝕逾千萬
【買樓理財】投資164呎納米樓飲恨離場　4年帳面蝕27萬
2021/09/03
【買樓理財】投資164呎納米樓飲恨離場　4年帳面蝕27萬
【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車
2021/09/03
【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車

你可能感興趣

【有相睇】蝕讓之城直擊　天巒洋房6000萬沽　11年蝕逾千萬
16:29 2021/09/03
【有相睇】蝕讓之城直擊　天巒洋房6000萬沽　11年蝕逾千萬
【買樓理財】投資164呎納米樓飲恨離場　4年帳面蝕27萬
19:05 2021/09/03
【買樓理財】投資164呎納米樓飲恨離場　4年帳面蝕27萬
【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車
20:42 2021/09/03
【有相睇】新婚夫婦精心揀愛巢　睇好日出康城後市　725萬買晉海上車
私人屋苑 揚海 Wetland Seasons Bay Wetland Seasons Bay第一期 港島南岸 港鐵 嘉里 新地 黃竹坑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份