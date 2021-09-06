【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市

花旗發表研究報告指，上半年水泥行業表現相對疲弱，上月初再將該板塊重新列入首選名單，相信下半年可繼續跑贏大市，認為現時為投資者買入好時機。在建材礦業股中，花旗的首選股包括中國建材(03323)、海螺水泥（00914） 等5股。



其中，該行指看好海螺水泥主要由三個短期因素驅動，包括憧憬新主席上任為下半年盈利表現帶來新氣象、潛在股權激勵計劃，以及上半年公司預告將在十四五期間在新能源領域投資200億元人民幣，予「買入」評級。

花旗在板塊中首選股：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】溫股知新：二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機