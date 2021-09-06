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【大行點睇】花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市

股樓投資 17:28 2021/09/06

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花旗發表研究報告指，上半年水泥行業表現相對疲弱，上月初再將該板塊重新列入首選名單，相信下半年可繼續跑贏大市，認為現時為投資者買入好時機。在建材礦業股中，花旗的首選股包括中國建材(03323)、海螺水泥（00914） 等5股。

其中，該行指看好海螺水泥主要由三個短期因素驅動，包括憧憬新主席上任為下半年盈利表現帶來新氣象、潛在股權激勵計劃，以及上半年公司預告將在十四五期間在新能源領域投資200億元人民幣，予「買入」評級。

 

 

花旗在板塊中首選股：

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【同場加映】溫股知新：二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

海螺水泥（00914） 港股

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