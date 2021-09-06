【大行點睇】滙豐續睇好航運股下半年表現　推薦3股

滙豐環球發表報告，指上海出口集裝箱運價指數(SCFI)上周再升2.7%，更是連續17個周按周錄得升幅，目前第三季累計共飆三成半，基於踏入行業高峰期，估計塞港及加價下，該行絶對相信航運股下半年營運表現會比上半年佳。

滙豐以最樂觀SCFI到年底每周按周升0.5%估計，意味SCFI下半年比上半年升51%，按線性分析，中遠海控及長榮航運會最食正行業上升周期。

滙豐在航運股中最睇好中遠海控，折合預期2.3倍預期市賬率，同時給予旗下東方海外（00316）「買入」及海豐（03108）「買入」評級。

滙豐對航運股評級及目標價：

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