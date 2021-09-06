【儲錢大法】遵循「365日儲錢法」一年輕鬆儲6萬以上

沒有儲蓄方向但同時又希望能達到財務自由？「365日儲錢法」或者能幫助你在儲錢時找到目標和樂趣。「365日儲錢法」屬於「日增儲錢法」其中之一，以循序漸進的方式，第1日儲1元，第2日儲2元，如此類推，金額每日儲蓄向上增1元，直到第365日儲365元，打工仔如果能完全遵循此儲錢法，一年至少可以儲到超過6萬元，有助加快達致財務自由。

「365天儲錢法」首先在台灣興起，及後日本、韓國等地亦慢慢流行起來。這個儲錢法起初每天儲的錢不太多，所以在儲錢前期都相對比較輕鬆，但到了中後期每天要儲3位數的金錢，對於一般打工仔可能會感到少許壓力，因此又被人戲稱為「先甜後苦儲錢法」。

*內容節錄自724期《iMoney》Focus。

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責任編輯：羅浩濂