【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰

▲ 南商於9月開局突勁加英鎊定期存款息兩厘、至12厘而膺高息王。

英倫銀行將於9月23日才議息，巿場普遍預期，在全球疫情肆虐下，央行料仍按兵不動，大行如花旗甚至料英國須靜待兩年後，即2023年才上調政策利率。不過，3間大小銀行近期破天荒加英鎊定期存款息，專家指，若港人對英鎊有需要，不妨趁機開立高息定存，博滙息雙賺。過往通常是中小業界為抗衡大行，才猛打高息牌，但上月起連兩大發鈔行也加入戰團，更罕現英鎊加息戰，最矚目的是，中銀香港 （02388） 於8月21日勁加英鎊短存年息1.2厘，從8.8厘加至10厘。可是，中資龍頭行的特惠息，不及滙豐相同短存有10.5厘年息，後者更早於8月9日已搶閘上調0.5厘。

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高處未算高，南商於上周三（9月1日）作突擊，大幅調升7天英鎊定存年息兩厘，從10厘加至12厘，頓取代龍頭發鈔行，晉級冠絕全城的超高息。此外，南商又急降門檻，新推以網上或手機敍造7天英鎊短存，僅須等值1000港元，但維持分行開立的起存額，是等值3萬港元，而3種渠道的上限齊為1000萬港元。

至於一個月英鎊定存年息，信銀國際亦剛於上周三把兩厘息的截止期延至9月底，其息率跟花旗及兩大發鈔行看齊。英鎊定存長息方面，仍以上商的半年期的0.3厘、以及1年享0.4厘居首。

此外，追息族關注會否賺息蝕滙，花旗料英鎊於半年內或挑戰1.41。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，英倫銀行料於2023年才加息，因脱歐後英國經濟前景仍未明朗，央行須要觀察，在缺乏就業支援計劃下的勞工市場情況，若失業率有改善且已見頂，或提前於2022年的上半年加息。

虛銀1年人幣定存息友至2.45厘【下一頁】

展望英鎊前景，陳正犖預期，未來3個月內英鎊兌美元報1.38，6個月至1年目標1.41。

而英鎊後向主要繫於美元及美息走勢。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，聯儲局於央行年會後放鴿，上周五（3日）公布的非農就業數據又遜預期，況且，美國債務急升，赤字高企，聯儲局難以明顯收緊貨幣政策，預計要待今年年底前才開始減少買債，需要一年左右才能完全停止量化寬鬆，加息則要2023年第二季才會出現。而年內美滙指數的波動區間介乎91到94.2，年底目標92.1。

問及現市況最看好的外幣，卓亮坦言比較看好英鎊。他指出，由於英國疫苗接種率高，經濟保持相對開放，料英倫銀行會逐步嘗試收緊貨幣政策，鎊滙的今年底目標有機會突破1.39。

然而，華僑永亨經濟師李若凡提醒，近期蘇格蘭等地確診人數急增，唯恐英國第3季的經濟增速放緩，短線操作上，英鎊暫受制於100天平均線的1.385技術位。未來兩周料鎊滙兌美元的支持位在1.38，阻力區在1.395；兌港元的高低位介乎10.724至10.841。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪