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【大行點睇】比亞迪8月新能車銷量創新高　花旗大升目標價至536元

股樓投資 17:07 2021/09/06

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比亞迪(01211) 今年8月汽車銷量達6.85萬輛按年增加86.3%(按月升19%)，期內新能源汽車增長達到302%，創紀錄新高。花旗發表研究報告指，將比亞迪目標價由410元大升至536元，評級「買入」，主要考慮到其新能源車需求強勁，長遠具成本架構優勢，並將公司2021至2023年盈利預測升至41.2億元、95億元及181.8億元人民幣，以反映新的出貨量及利潤估算。

該行指出，受惠8月份銷量表現強勁，加上新能源車訂單逾23萬台，現時估計相關正面催化劑可持續至第四季，相信在今年下半年及明年其市場份額將繼續提升，主要因為相對其他OEM公司無芯片短缺問題，而未來6至9個月新產品線強勁，加上下半年至2022年電池產能提升等。

 

 

大行對比亞迪評級及目標價：

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【同場加映】溫股知新：二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

比亞迪股份（01211） 港股

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