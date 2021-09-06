【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物

▲ Facebook AI系統出現失誤，錯誤將一名外國黑人標記為靈長類動物。

人工智能（AI）技術應用層面廣泛，不少社交媒體平台都有採用AI系統，來提升用戶體驗。但AI難免有時亦會出錯，最近有外媒報道指，Facebook AI系統出現失誤，竟錯誤將一名外國黑人標記為靈長類動物，恐掀起種族歧視風波。

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事源在去年6月份，英國《每日郵報》曾上傳一段關於黑人、白人以及警察發生爭執的影片，Facebook系統卻錯誤將黑人男子識別為靈長類動物，並詢問用戶是否繼續觀看有關靈長類的影片。事件發生後官方迅速作出道歉，並指「這是令人無法接受的錯誤。」

Facebook發言人表示，「雖然公司正在不斷改進AI系統，但仍然存有不完美及可進步的空間，同時也向那些可能受到冒犯的人致歉」。及後該公司立即禁用主題推薦功能，並表示調查事件原因，防止日後再次發生類似事件。

近年Google、亞馬遜（Amazon）等科企，也曾經因AI系統出錯遭受外界批評。早於2015年，Google Photos就錯誤將黑人相片標記為大猩猩，官方公開道歉後並表示會進行修正。

責任編輯：李寶如