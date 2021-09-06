  • 30°C
香港時間 : 2021906日 (一) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】Facebook AI系統出錯　誤將黑人標記為靈長類動物

科技 17:45 2021/09/06

分享：

Facebook AI系統出現失誤，錯誤將一名外國黑人標記為靈長類動物。

人工智能（AI）技術應用層面廣泛，不少社交媒體平台都有採用AI系統，來提升用戶體驗。但AI難免有時亦會出錯，最近有外媒報道指，Facebook AI系統出現失誤，竟錯誤將一名外國黑人標記為靈長類動物，恐掀起種族歧視風波。

<<【人工智能】NVIDIA研AI語音對話模型　模仿真實人聲助言障礙患者

<<蘋果偵測兒童性剝削內容工具引發私隱疑慮　官方宣布延遲推出

事源在去年6月份，英國《每日郵報》曾上傳一段關於黑人、白人以及警察發生爭執的影片，Facebook系統卻錯誤將黑人男子識別為靈長類動物，並詢問用戶是否繼續觀看有關靈長類的影片。事件發生後官方迅速作出道歉，並指「這是令人無法接受的錯誤。」

Facebook發言人表示，「雖然公司正在不斷改進AI系統，但仍然存有不完美及可進步的空間，同時也向那些可能受到冒犯的人致歉」。及後該公司立即禁用主題推薦功能，並表示調查事件原因，防止日後再次發生類似事件。　

近年Google、亞馬遜（Amazon）等科企，也曾經因AI系統出錯遭受外界批評。早於2015年，Google Photos就錯誤將黑人相片標記為大猩猩，官方公開道歉後並表示會進行修正。

責任編輯：李寶如

相關文章

【人工智能】企業 AI 應用加速在即　善用部署方案免墮後
2021/08/24
【人工智能】企業 AI 應用加速在即　善用部署方案免墮後
【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
2021/08/20
【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
【Amazon】防資料外洩？ 亞馬遜擬監控客服打字動作
2021/08/17
【Amazon】防資料外洩？ 亞馬遜擬監控客服打字動作
【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！　計算出圓周率小數點後62.8萬億位數
2021/08/17
【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！　計算出圓周率小數點後62.8萬億位數

你可能感興趣

【人工智能】企業 AI 應用加速在即　善用部署方案免墮後
08:30 2021/08/24
【人工智能】企業 AI 應用加速在即　善用部署方案免墮後
【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
17:59 2021/08/20
【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
【Amazon】防資料外洩？ 亞馬遜擬監控客服打字動作
11:23 2021/08/17
【Amazon】防資料外洩？ 亞馬遜擬監控客服打字動作
技術應用 媒體 Google 人工智能 英國 Google Photos 道瓊斯工業平均指數 Facebook Amazon 歧視

下一篇文章

【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列　 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布
【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？
【每日焦點】WhatsApp或面臨逾20億港元罰款　通用汽車再度關閉北美工廠
【每日焦點】WhatsApp或面臨逾20億港元罰款　通用汽車再度關閉北美工廠
【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼