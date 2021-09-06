基金教父雷賢達：科技股長綫贏面高

受監管風暴摧殘的科網股明顯反彈，「ATM」的美團（03690）在過去一周累升8.8%，騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）亦上升4.6%及5.8%。不過，盡管多隻科網股回升，惟目前政策消息仍主導大市，投資者入市充滿戒心。「基金教父」雷賢達接受《iMoney》本刊專訪時稱，恒指貼近長期支持，即使後市或再試更低位，也不要緊，「萬一見 23000 點又如何？指數跌得愈急，意味之後反彈的速度會愈快。」

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他又指內地對互聯網行業加強監管，旨在引導行業重回正軌，並非刻意扼殺行業。根據40年的基金經驗，每一次市場遭逢大衝擊，往往是長投資者部署的好時機，故目前分注買入科網股，長贏面高。

問到恒指是否已見底，雷賢達未有正面回答，僅說大市已貼近長期支持位，暗示現水平實在離底不遠。他續解釋，自2010年以來，每逢恒指下試150月平均都會呈現支持力，包括2011年10月的歐債危機、2016年2月的A股熔斷，以及2020年3月的新冠疫情，如今150月綫正位於23889點，距離8月低位24581點，只差不足700點，意味大市有機會經已觸底，即使再向下尋底，也不見得會下試非常驚嚇的水平。

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在他眼中，恒指一旦下試23000點實在不用懼怕，只要控制好注碼便是，「恒指愈跌得多愈不用怕，今趟最低在 24000多點，萬一見23000點又如何，當指數跌得愈急，等於之後上升的時候，反彈的速度會愈快！」對於股價跌得甚殘的科網股，雷賢達持較樂觀的態度，相信現水平已反映大部分的風險，投資者不應過度受市場情緒左右，不問價拋售股份。

反過來，根據40年的基金經驗，每一次大衝擊，都是長綫投資者部署買入的好時機。換言之，現在找機會分注買入科網股，長綫的贏面甚高。「如果沒有這些跌市，我們何來有低吸的機會，總之不用擔心，騰訊見350元更好，因股價直插下去，將來反彈更快，只要不是借錢入市，或無錢開飯便可。」

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同時，他又發覺當下投資者對科網股的看法悲觀，跟年初的熾熱情況剛好相反，猶如「鐘擺」的另一端。更關鍵是，偏偏在低位的成交量有增無減，意味有實力的投資者已經出手，好像阿里在8月底的成交量便維持有4,000至 5,000萬股，多於一般市況下的2,000萬股成交。

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記者：林衛、張以正