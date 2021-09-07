【恒大3333】恒大供應商三棵樹：恒大尚有1億商票逾期未兌付　未來對其銷售或進一步下降

▲ 恒大供應商三棵樹：或進一步降對恒大未來銷售 持有其未到期商票逾3億人幣

中國恒大 （03333） 陷入債務危機，接連爆出商票逾期兌付。恒大供應商之一的油漆生產商三棵樹（滬：603737）發布《關於對三棵樹塗料股份有限公司舉報信有關問題進行核查的函》指，與中國恒大及旗下公司不存在融資性貿易業務，並披露截至8月底，恒大已逾期未兌付的票據金額達1億元（人民幣，下同）。

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恒大有逾2億元以房抵債

三棵樹稱，截至8月底，公司持有的恒大及旗下公司出具的商業承兌匯票發生逾期情況金額共計3.36億元，其中已兌付金額為2.3億元，獲得兌付的逾期票據中，2.2億元逾期票據以房產兌付，1521萬元逾期票據以銀行轉賬方式兌付。

而公司持有尚未到期的恒大及旗下公司出具的商業承兌匯票共計3.34億元人民幣，目前正與恒大落實協商安排，針對票據逾期未兌付事項尋求相應解決方案。考慮恒大可能出現短期現金周轉困難的情況，公司考慮選擇通過以房產兌付的方式回收債務。若逾期票據出現較長時間無法回收的情況，考慮通過法律訴訟等方式追回款項。

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報告提到，公司第一大客戶為恒大，但考慮到恒大目前的資金狀況，公司對其未來的銷售規模可能會進一步下降，隨著國內對房地產調控的加強，可能對公司業績產生一定影響。

三棵樹主營業務為建築塗料、防水材料、地坪材料、木器塗料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發、生產和銷售。

三棵樹與恒大業務合作主要包括向恒大銷售、採購、與其聯營公司盛京銀行的存款業務。

三棵樹此前於6月底向上交所提交文件，披露恒大在今年第一季已拖欠大量債務，截至3月底逾期未還涉資5137萬元人民幣的應收票據。及後，恒大稱6月已兌付完畢。

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編輯：袁諾曦

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